Lauda avisa a Mercedes: “La temporada 2018 será más difícil todavía”

Decía hace unos días Niki Lauda que este año había sido Lewis Hamilton el que le había dado el mundial a Mercedes y no al revés. Parte de razón no le falta al austriaco, y es que solamente el sublime rendimiento del británico durante la segunda mitad de la temporada le ha hecho despegarse en la clasificación. Bueno, y alguna ayuda por parte de Ferrari en forma de errores de una u otra índole también.

Lo que no admite discusión es que el rendimiento del Mercedes de este año no ha sido ni mucho menos tan superior como en las tres temporadas anteriores. De hecho, la flecha plateada ha tenido varias carreras en las que de lejos no ha sido el mejor coche. La mayoría de las veces era Ferrari quien tomaba la alternativa, pero incluso Red Bull se ha asomado en algún momento. Si a esto le sumamos que McLaren, motorizada por Renault, podría sumarse a la fiesta en 2018, hace que en Mercedes sigan con las orejas tiesas, que se suele decir. Así lo afirma Lauda, que no quiere que los suyos se relajen.

“Por cuarta vez consecutiva, estoy en la posición afortunada de decir ‘gracias a todos el equipo’. 2017 ha sido un año desafiante debido al cambio de reglas. Un cambio en las reglas siempre significa incertidumbre, nadie sabe lo que los demás están haciendo. Comenzamos con un coche difícil, pero el equipo pudo mejorarlo consistentemente a lo largo de la temporada, que fue la clave para ganar el campeonato. El equipo hizo un trabajo fantástico y Lewis también. Estoy muy orgulloso de todos, es un logro increíble. Este año fue el más difícil hasta ahora y el año que viene será aún más difícil, ¡pero confío en el equipo al 100%!”.

Con una normativa prácticamente invariable al menos durante los próximos tres años -en 2018 solo cambian el famoso Halo y algunos detalles aerodinámicos-, lo normal es que Mercedes siga siendo uno de los equipos más fuertes hasta entonces. No obstante, su posición de privilegio se verá cada temporada más amenazada, porque son los rivales los que tienen más margen de mejora. Se avecina espectáculo, y esperemos que con los españoles metidos en él.