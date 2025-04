Flick: «No pensamos en el Madrid, solamente en recuperarnos»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Butarque para analizar la gran victoria del Barcelona contra el Leganés en la jornada 31 de Liga. Un gol en propia puerta en un encuentro donde los pepineros merecieron mucho más le dio tres puntos claves al Barça para sacarle siete puntos al Real Madrid.

«Eric está bien, creo. Veremos mañana. Balde no está tan bien… no sé. Esperaremos a mañana, no quiero decir nada», comenzó comentando Hansi Flick ante la prensa tras la lesión de su lateral izquierdo titular.

«Ganar hoy era muy importante. Estoy muy orgulloso de los jugadores. Lo hemos peleado hasta la última acción. La manera de resolver la situación de Íñigo ha sido increíble», dijo el entrenador del Barcelona.

«Tenemos un equipo joven que puede mejorar mucho con algunos de más experimentados», señaló el técnico alemán.

«Hemos luchado 95 minutos. Increíble. Cuando ves la carga de los jugadores en las últimas semanas… se ha de celebrar como estamos», señaló Hansi Flick ante la prensa.

«Hoy no era posible jugador demasiado rápido y al descanso hemos tomado decisiones. Se ha mejorado. La mentalidad que ha demostrado el equipo ha sido genial», comentó sobre su equipo.

«El Madrid juega mañana. Nosotros nos centramos en nosotros, en recuperarnos. Siempre se lo digo a los chicos, la palabra más usada es recuperación», dijo sobre el eterno rival.

«Lo que valoro de Raphinha es su compromiso. En el fútbol, no hay nada que sea mejor. Cada jugador tiene un rol y debe cumplirlo», señaló el entrenador blaugrana.

Flick también dijo ante los medios que Araujo sintió una molestia en el muslo y que por eso lo retiró del campo. Unas palabras que el entrenador alemán dijo una vez iba retirándose de la sala de prensa de Butarque.

«Pensamos que cada partido va a ser como contra el Dortmund, Bayern, Atlético… hoy hemos luchado y ha sido increíble. Lo que han hecho después del parón es increíble. Estoy muy orgulloso de mi equipo», valoró Hansi Flick.

«Defender forma parte del fútbol. Otra portería a cero. Esto ayuda muchísimo. Todo el mundo hace bien su trabajo y es perfecto», dijo el entrenador germano.

«El punto de inflexión fue el partido en Montjuïc contra el Atlético porque, a pesar de no ganar, jugamos muy bien. Post selecciones el equipo está rindiendo muy bien», culminó ante los medios.