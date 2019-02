La tensión entre Paulo Dybala y Massimiliano Allegri ha suscitado el interés de varios clubes europeos en el delantero argentino. El jugador de la Juventus podría abandonar el club este verano, pues no acepta su papel secundario desde la llegada de Cristiano Ronaldo. Real Madrid, Manchester United, Chelsea o Bayern están pendientes de lo que ocurra con el argentino

Paulo Dybala podría estar viviendo su última etapa como jugador de la Juventus de Turín. Aunque el argentino ha pedido perdón a su entrenador tras su espantada ante el Parma – se fue del banquillo antes de que concluyera el partido-, en Italia no dan por hecho que La Joya vaya a seguir en la Juve a partir del verano y ven Madrid como posible destino. Varios clubes están atentos a su situación.

Paulo Dybala ha pedido perdón. El jugador sabe que erró al abandonar el banquillo en el último encuentro de la Juve una vez que Allegri agotó los cambios. De puertas para fuera, el club quiso quitar hierro al asunto. “Tendría frío”, dijo el técnico, pero su actitud no gustó nada. El argentino lo sabe y se ha disculpado aunque sus sensaciones no han cambiado. No es feliz en Turín desde que ha llegado Cristiano Ronaldo.

Dos tímidos goles es la cifra que lleva Paulo Dybala esta temporada en la Serie A. El que fuera máximo anotador del equipo la pasada campaña (22 goles) ha visto reducido su peso en el equipo y con ello también su registro goleador desde que el portugués aterrizó en Turín. El argentino no es un fijo en el once inicial de Allegri y apenas acumula 1565 minutos en el campo, repartidos en 17 partidos. Una cifra diferente en Champions. Dybala suma cinco goles frente a uno de Cristiano, pero los tantos del argentino llegan cuando el portugués no está en el césped.

El diario Tuttosport apunta este sábado que Dybala se debate entre abandonar el club en verano o esperar pacientemente pues en la Vecchia Signora podría convertirse en el nuevo Del Piero para la era post Cristiano y del capitán Chiellini. Pero para eso queda bastante, de modo que ven al argentino más fuera que dentro y el Real Madrid sería su destino favorito.

Varios clubes pendientes de la Joya

Dybala es uno de los delanteros de referencia en Europa y la Juventus de Turín sabe que podría hacer caja con el joven argentino de 25 años. Son varios los clubes que están atentos a su situación. Esta semana su nombre ha sonado como posible refuerzo del Real Madrid para la próxima campaña, de hecho, lo incluían en la operación por Isco Alarcón, aunque el conjunto blanco no sería el único club que estaría interesado en acoger al jugador bianconero.

Pese a que tiene contrato con la Juventus hasta 2022, la situación entre Dybala y Allegri podría suponer su salida y hay varios clubes pendientes en diferentes ligas. PSG y Bayern lo tienen en sus agendas desde hace tiempo y el diario The Sun apunta que la fractura entre el técnico italiano y su jugador ha hecho que Manchester United y Chelsea también estén atentos. El próximo encuentro ante el Sassuolo de este domingo servirá para ver si sigue la tensión o si Dybala aún entra en los planes del italiano.