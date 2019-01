Krzysztov Piatek tiene a media Europa siguiéndole los pasos. El delantero del Genoa lleva 19 goles este curso y ha provocado que Real Madrid, Milan, Atlético o Dortmund le sigan de cerca. El conjunto rossonero quiere colocar a Higuaín y abordar su fichaje

Krzysztov Piatek se ha presentado como una de las revelaciones del fútbol europeo. El delantero del Genoa causa sensación en la Serie A, donde es uno de los máximos goleadores, solo superado por Cristiano Ronaldo. Una situación que ha provocado que sea uno de los jugadores con más novias de cara a este mercado invernal. Al interés del Real Madrid que fue revelado por OKDIARIO, se suma el de otros equipos como el Atlético de Madrid, Borussia Dortmund o el Milan, que se ha convertido en las últimas horas en uno de los grandes favoritos para llevársele.

El jugador se ha destapado como uno de los mejores nueves de Europa, lo que ha provocado que los grandes equipos del continente le hayan echado el ojo. Piatek lleva 13 goles en la Serie A, mientras que ha marcado otros seis en Copa. Con 19 goles se está confirmando como uno de los mejores delanteros en la actualidad y equipos necesitados de ellos como el Real Madrid, aspiran a hacerse con sus servicios.

Pese a ello, en el caso del conjunto madridista, no realizarán más fichajes en este mercado. El conjunto blanco piensa que no cabe nadie más en el equipo, aunque la lesión de Benzema ha provocado que se vean necesitados de una referencia en ataque. Sin embargo, sólo estaba previsto el fichaje de Brahim y, una vez completado, no habrá ninguna incorporación más.

El Milan lo quiere para sustituir a Higuaín

El no avanzar en el fichaje de Piatek puede provocar que otros de los interesados tomen la delantera. En este caso, sería el Milan. El conjunto rossonero busca un refuerzo en ataque ante la que parece inminente salida de Higuaín. De ahí que hayan pensado en el ‘9’ del Genoa para reforzarse.

De no concretarse su fichaje por el conjunto milanista en este mercado invernal, Piatek sería sin lugar a dudas uno de los hombres del próximo verano. Hasta entonces tiene tiempo para continuar marcando goles, sumando interesados a la lista e inflando su precio de salida.