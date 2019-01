El Chelsea está a punto de cerrar la salida de Álvaro Morata y le busca un sustituto. Según publica el diario inglés Daily Mirror, Karim Benzema es el elegido para suplir al ex madridista. En Londres gusta mucho el 9 blanco y lo ven como el sustituto perfecto para el futbolista madrileño, que está muy cerca de concretar su cesión al Sevilla hasta el final de la presente temporada.

Morata no cuenta para Sarri y los de Nervión quieren aprovechar su situación para reforzar su delantera. Este fichaje provoca que el Chelsea necesite un recambio para el ex de Madrid y Juventus y se han fijado en el delantero titular del actual campeón de Europa y del Mundo. Benzema tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021, pero no paran de lloverle las ofertas. Por ahora el francés tan solo escucha las propuestas que le llegan de la Premier e incluso de su país natal, de clubes como el PSG.

Karim está centrado en el Real Madrid, pero en Inglaterra ven muy claro que terminará recalando en las filas del Chelsea el próximo verano. De hecho la casa de apuestas Ladbrokes, una de las importantes del país británico, ha retirado la apuesta ya que considera que su llegada va a ser una realidad y, por tanto, la cotización sería muy escasa. Lo cierto es que no es la primera vez que el cuadro londinense se interesa por el delantero centro del conjunto blanco.

Desde Inglaterra apuntan que está vez el Chelsea va muy en serio y que, pese a las diferentes ofertas que tiene sobre la mesa, la prioridad del 9 madridista sería la Premier y el cuadro blue. Aunque por ahora no es más que un rumor ya que el club inglés todavía no se habría puesto en contacto con el Real Madrid para sondear la posibilidad de que le dejen marchar.