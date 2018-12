Inter de Milán y PSG preguntan por Asensio

Inter de Milán y PSG, conscientes de la situación de Asensio en el Real Madrid, han tanteado al jugador pero el Real Madrid tiene claro que no saldrá. En la cúpula consideran que Asensio es el futuro del club y por ello ya rechazaron una oferta el pasado verano del Liverpool, que ofrecía 180 millones de euros

Marco Asensio atraviesa una situación delicada. Con Solari, el atacante mallorquín se ha visto relegado al banquillo, y en sus manos está seguir trabajando al cien por cien para ganarse la confianza del entrenador argentino. El balear estaba llamado a ser uno de los que tiraran del carro tras la marcha de Cristiano Ronaldo, pero su temporada está siendo más que discreta. Este complicado escenario hace que varios clubes de Europa quieran pesar en río revuelto para fichar a Asensio. Tal y como ha sabido OKDIARIO, el Inter de Milán y el PSG han preguntado recientemente por el joven futbolista, pero el Real Madrid no está por la labor de dejar escapar al mallorquín.

Los italianos y los franceses, perfectamente conscientes de su situación en el conjunto blanco, han hablado con los responsables del Real Madrid a modo de acercamiento, para tantear, pero el Real Madrid ha cerrado la puerta a su salida de manera tajante. En la cúpula blanca, pese a que son conscientes de que Asensio no está dando todo lo que se esperaba de él, ni se plantean la posibilidad de traspasar al balear, al que siguen considerando “un Balón de Oro en potencia”.

El pasado verano, el Real Madrid ya rechazó una oferta del Liverpool de 180 millones de euros. Klopp está enamorado del juego de Asensio y el club inglés no se olvida del atacante madridista, pero no es el único. Ahora, Inter de Milán y PSG también han tocado a su puerta para intentar aprovechar la coyuntura. Sin embargo, en Concha Espina tienen muy claro que el futuro del Real Madrid pasa por él, por lo que no van a vender a Asensio pese a que este curso no esté rayando al nivel que se esperaba.

El mallorquín no está siendo titular con Solari. Suele ser uno de los cambios del argentino, pero lleva tiempo sin deslumbrar como acostumbraba antes de esta campaña. En su cabeza y en sus pies está la posibilidad de volver a ser ese jugador desequilibrante y liderar a un Real Madrid falto de futbolistas decisivos como debe serlo él…