Ferrari fichó a Hamilton por traer «sangre fresca» cuando tiene 10 años más que Sainz

Hay veces que es mejor no dar explicaciones y la última de Fred Vasseur es cuanto menos sorprendente. El jefe de Ferrari ha explicado por primera vez de viva voz por qué ha fichado a Lewis Hamilton para sustituir a Carlos Sainz a partir del Mundial de 2025. El francés ha resumido el movimiento que puso patas arriba la Fórmula 1 como una cuestión de traer «sangre fresca». Eso es lo que más le atrae del de Mercedes, un piloto que tiene 10 años más que el español, del que se deshará para el próximo campeonato.

El fichaje de Hamilton por Ferrari molestó y con razón a Sainz, ya que, en cambio, sí habían renovado a su compañero, Charles Leclerc. Pero estas palabras, que llegan más de tres meses después del anuncio, serán la gota que colma el vaso para el madrileño, que aun habiendo empezado la temporada con un nivel muy superior al de su reemplazo, sigue sin llevarse un solo reconocimiento por parte de su equipo.

Todo lo contrario, tiene que escuchar como su jefe ofrece motivos difíciles de comprender para el aficionado al Gran Circo. A espera de saber lo que sucederá este curso, Hamilton llegará a Ferrari con 39 años y cinco después de haber sido campeón por última vez. Sin embargo, el ocaso de Mercedes en los últimos tiempos le ha relegado a un segundo plano en la parrilla y reflejo de ello es la novena posición que ocupa en la tabla de pilotos.

«Hamilton traerá sangre fresca en el sistema. Conozco su profesionalismo, no es que nuestros pilotos no lo tengan, pero Lewis tiene una visión diferente de las cosas y podemos beneficiarnos de ello. Junto con Fernando Alonso, es uno de los pilotos más experimentados en la parrilla, el más ganador, tiene la mayor experiencia en el campo y también en ganar campeonatos», comentó sobre Hamilton en el diario italiano La Reppublica. El apasionado Vasseur también se acordó de Fernando Alonso, quien no entró en sus planes para su alineación de 2025.

Los motivos de Ferrari del sí a Hamilton y el no a Sainz

De momento, el galo no se ha prodigado en exceso sobre la gran actuación de Sainz en cada una de las cinco carreras que ha corrido en el Mundial. La de Arabia Saudí se la perdió por una operación de apendicitis, pero en el resto ha demostrado con creces ser un piloto totalmente experimentado con 29 años y que merece sentarse en un monoplaza que le garantice luchar por victorias la siguiente temporada de F1.

«Ciertamente, traerá velocidad en la pista, pero no solo eso. También aportará su conocimiento fuera del coche, sobre cómo abordar el fin de semana. Es alguien que sabe poner presión al equipo con el objetivo de alcanzar la excelencia. Eso nos impulsará mucho. Y de todos modos debemos recordar que ahora estamos mirando los detalles. Cualquier detalle o contribución individual puede marcar la diferencia», añadió Vasseur, señalando una virtud de Hamilton que cumple Sainz, con quien solo ha compartido un año de los cuatro que ha estado en Ferrari, ya que el anterior mandamás era Mattia Binotto.

Por último, Vasseur dejó claro que el fichaje de Hamilton, además de un importante movimiento en lo deportivo, es también su deseo desde hace muchos años. Para más inri, dijo que no fue nada difícil apostar por él y dejar de lado a Sainz: «Honestamente, no fue para nada difícil. Creo que lo tenía en mente desde hace siglos, y quizás este año por diversas razones, incluyendo el hecho de que tenía la opción de dejar Mercedes, que teníamos un asiento disponible y una buena relación, fue el momento adecuado para ambos. Todos los planetas se alinearon completamente por una vez. Creo que es una buena oportunidad para él y para nosotros».