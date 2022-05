Ferrari acelera en Mónaco

Ferrari quiere volver a mandar después del doblete de Red Bull en el GP de España. Charles Leclerc y Carlos Sainz marcaron el mejor tiempo en la sesión de entrenamientos libres del viernes. Fernando Alonso marcó el octavo mejor tiempo de la sesión previa a la clasificación del GP de Mónaco que se celebra este fin de semana en el Principado.

El protagonista total y absoluto del día fue Charles Leclerc, que mandó tanto en los primeros libres y en los de la tarde. El monegasco buscará resarcirse en casa después de un nefasto GP de España en el que se tuvo que retirar por un fallo mecánico cuando iba camino a la victoria. Esta retirada le hizo perder la condición del líder del Mundial en manos de Verstappen y por ello este sábado buscará la pole para allanar el camino a la victoria.

Por detrás de Leclerc estuvo un Carlos Sainz que fue cuarto en el GP de España y quiere volver a la zona de podio para recuperar sensaciones. Por detrás del español en la tabla de tiempos estuvieron Checo Pérez y Verstappen, los dos Red Bull que fueron los dominadores en la carrera celebrada en Montmeló el pasado domingo.

FP2 CLASSIFICATION

Leclerc tops the timesheets for the second time on Friday 👏#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/ucXqSMDCd9

— Formula 1 (@F1) May 27, 2022