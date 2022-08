La feroz crítica a Neymar: «No lo querían ni prestado»

El ex jugador francés Jerome Rothen ha explicado cómo se vivió en el París Saint Germain la renovación de Kylian Mbappé y ha desmentido que fuera el francés quien pidiera desprenderse de Neymar. Ha asegurado que fue el club el que quería al brasileño fuera, pero no encontraron destino para el delantero. «Después de quince días Neymar no tenía ofertas, porque nadie lo quería y aunque lo querían ceder, nadie lo quería», insistió Rothen en una entrevista en Francia. Además, el francés duda de que el brasileño mantenga el gran estado de forma con el que ha empezado la temporada.

Jerome Rothen ha negado que Kylian Mbappé estuviera detrás del interés del París Saint Germain en deshacerse de Neymar este verano. “Mbappé no pidió la salida de Neymar. Conociendo un poco a Kylian, nunca lo hubiera permitido. Mbappé quería un proyecto deportivo diferente y por eso tardó mucho en extender su contrato», explicó el ex futbolista francés.

«Cuando le venden un proyecto deportivo, un nuevo proyecto y los qataríes llegan a él diciendo que ese proyecto se hará sin Neymar porque no querían quedarse con él por X razones», añadió Rothen. Sin embargo, la salida del brasileño se frustró, apuntó, ya que el brasileño no tenía pretendientes. «Después de quince días Neymar no tenía ofertas, porque nadie lo quería y aunque lo querían prestar, nadie lo quería. Neymar se puso en óptimas condiciones para estar físicamente de cara al Mundial y también para estar bien en la cancha», dijo Rothen, en declaraciones a RMC Sport.

Pese a que el París Saint Germain ha empezado muy bien la temporada y Neymar está dejando muy buenas sensaciones – ha visto portería en todos los encuentros y sólo en uno no firmó el doblete-, Rothen no pondría la mano en el fuego por él y no duda en que a lo largo de la temporada el brasileño volverá a vivir un bajón en su rendimiento por su particular modo de vida. «Por el momento, lo dice Christophe Galtier, Neymar está perfecto en los entrenamientos. No se ha perdido un partido y está muy bien. Pero el día que Neymar llegue patas arriba porque se acostó a las 5 de la mañana por un torneo de póker o un viaje y se va a perder un partido por tal o cual…», añadió Rothen.