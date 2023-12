Fernando Alonso se sube al podio de los pilotos mejor pagados de la Fórmula 1

El sueldo de los pilotos de la Fórmula 1 ha sido siempre un misterio. Está claro que no es el mismo para los 20, ya que las estimaciones se calculan teniendo en cuenta resultados recientes, popularidad y trayectoria. Bajo esos parámetros, hay un piloto que ha subido al podio de los mejor pagados según la última lista de la revista Forbes y que no se lo puede merecer más, Fernando Alonso, que actualmente cobra 24 millones de dólares, más 10 en bonificaciones.

Su primera temporada a bordo de Aston Martin ha sido de sobresaliente y tanto su nivel como su salario demuestran que a sus 42 años sigue compitiendo de tú a tú con los mejores pilotos del mundo. Evidentemente, en 2023 ha tenido un coche superior a los dos anteriores con Alpine, pero ni mucho menos era equiparable al avión de Red Bull o al segundo en constructores, el de Mercedes.

Virtually unbeatable on the racetrack, Max Verstappen is top of the paycheck podium as well, leading a group of 10 drivers who collectively made $258 million this year. https://t.co/zTlMZfhPvS pic.twitter.com/BVOwvMzfOG

— Forbes (@Forbes) November 30, 2023