Fernando Alonso lidera los segundos libres de Montreal antes de la lluvia

Fernando Alonso lideró en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, marcada por la lluvia que cayó sobre Montreal. El español firmó el mejor tiempo en el momento en el que menos llovía, durante el comienzo de la sesión. Fue cuatro décimas mejor que Russell, mientras que el tercer mejor registro lo firmó su compañero Stroll. Max Verstappen no pudo completar una buena vuelta, puesto que por problemas en su monoplaza tuvo que regresar a boxes, de donde ya no salió.

Después de unas primeras prácticas que fueron nulas, puesto que de la lluvia extrema se pasó a que se secara, llegaba el turno de probar sensaciones y sacar conclusiones para el fin de semana. No servía para nada salir y prácticamente ninguno lo hizo, teniendo en cuenta que la siguiente sesión, en la que se probarían los pilotos, estaría pasada por agua. Pese a ello, Carlos Sainz logró el mejor registro.

La segunda comenzó con la pista mojada, pero sin condiciones de lluvia, por lo que fueron pocos los que quisieron salir y gastar gomas que no fueran de lluvia. Una vez que comenzó a caer y se declaró la sesión en mojado, apareció Fernando Alonso, para firmar el mejor tiempo, con un tiempo de 1:15.81. Superó de esta forma al Mercedes de Russell y al otro Aston Martin, el de Lance Stroll.

Las condiciones de la lluvia fueron a peor, por lo que no se mejoraron los registros. En estas, Sainz no pudo quedarse más que a casi dos segundos del asturiano, pese a haber dominado en la anterior sesión. Por su parte, Leclerc fue cuarto, a siete décimas de Alonso.

Alonso domina en Montreal

Aunque lo realmente importante estuvo en Red Bull. Mientras que Pérez no tuvo un papel muy destacable, sí que merece mención lo que le sucedió a Verstappen. El neerlandés apenas dio una vuelta y nada buena. Entró en el pit lane con su monoplaza desprendiendo un ligero humo y una vez aparcaron en el garaje, le hicieron bajar muy rápido, lo que encendió todas las alarmas.

Se pusieron a trabajar detenidamente en el monoplaza, mientras que llegaban miembros de la FIA a informarse de lo sucedido. Tras varios minutos buscando el problema, formaron entre los mecánicos una barrera para ocultar cómo desmontaban el suelo. Cabe destacar que este es uno de los mayores secretos de Red Bull y uno de los principales responsables de su éxito en estas temporadas.

Continuaron desmontando el coche y Verstappen no volvió a salir. Un problema que no se sabe si se produjo por alguna cuestión mecánica o por un toque, dejó al campeón del mundo fuera de juego durante la sesión, en la que no pudo apenas sacar ninguna conclusión para el fin de semana. Como si esto fuera un problema para el líder del Mundial.

El GP de Canadá 2024 pone fin a su primer día sin apenas haber nada claro. Este sábado, a las 18:30 horas, tendrá lugar la tercera práctica de entrenamientos libres. Después, a las 22:00 horas, comenzará lo bueno, con la sesión de clasificación. Por último, el domingo será cuando se dispute la carrera de Fórmula 1 en el Circuito Gilles Villeneuve.