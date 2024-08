Fernando Alonso se hunde en Holanda y acaba en décima posición

El parón veraniego no cambió nada en Aston Martin. Fernando Alonso terminó en décima posición en el Gran Premio de Holanda de Fórmula 1, un resultado amargo, ya que salió en séptimo lugar. El coche no da para más, no tiene ritmo y bastante que el piloto español acabó en posiciones de puntos -suma tan sólo uno-, ya que gran parte de la carrera en el circuito de Zandvoort se la pasó fuera de esos puestos.

Mientras que Carlos Sainz protagonizó una gran remontada (del undécimo puesto en el que salía hasta la quinta plaza en la que finalizó), Fernando Alonso sufrió un retroceso y fue perdiendo posiciones -una de ellas con Sainz, que le adelantó al principio de la carrera, en la vuelta 10- hasta acabar en la décima. Carrera, otra más, para olvidar para Fernando Alonso y para Aston Martin, ya que el otro piloto, Lance Stroll, ni acabó en puntos.

El verano no mitiga el mal momento de un Aston Martin que nada tiene que ver con el de la temporada pasada. Mientras en 2023 Fernando Alonso rozó la victoria en Holanda, quedando a pocos segundos de Verstappen, ahora el piloto español se tuvo que conformar con ser décimo… y gracias.

En una carrera ganada de forma contundente por Norris, Verstappen se tuvo que conformar con la segunda plaza en su casa, en Holanda, mientras que Charles Leclerc subió al tercer escalafón del podio. Sainz protagonizó una gran remontada quedando en quinto lugar, superado por Piastri (4º). Por su parte, a Fernando Alonso le adelantaron, además de Carlos Sainz, Lewis Hamilton y Pierre Gasly.

El Aston Martin no marcha, está muy lejos de escuderías como McLaren, Red Bull, Ferrari, Mercedes e incluso en este Gran Premio de Holanda quedó por detrás de un Alpine, el de Pierre Gasly. La única positiva en una carrera para olvidar fue el adelantamiento de Fernando Alonso a Nico Hulkenberg en el tramo final, un adelantamiento que permitió que el español al menos sumara un punto, para llegar a los 50 en la clasificación general.

«Con los cuatro equipos tan por delante nuestra siempre luchamos por el noveno y el décimo. Hoy no ha sido posible el noveno, sólo el décimo, porque Gasly ha hecho una carrera mejor que nosotros. De esas dos posiciones disponibles cada carrera hemos cogido una, pero bueno, ha sido una carrera difícil. El ritmo ha vuelto a estar un poco débil, un poco decepcionados por no poder luchar más arriba, sobre todo saliendo séptimo. Es lo que hay y estamos luchando con todos los equipos. En Hungría fue AlphaTauri, en Silverstone fue Haas, en Spa fueron Williams y Alpine y aquí han sido Alpine y Haas. Estamos en el medio de la batalla y tenemos que darnos cuenta de eso también», comenzó Alonso en su comparecencia post carrera.

«Es el coche ahora mismo que domina el campeonato. Siempre intentas inspirarte en otros coches, en los que van ganando. Tenemos mucho que aprender de ellos», dijo sobre McLaren y sus habituales visitas al garaje naranja para observar