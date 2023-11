Fernando Alonso se hace con otro título: gana el Premio a la ‘Figura pública del año’

Fernando Alonso sigue arrasando socialmente y la red social TikTok le ha otorgado el premio a figura pública del año. No es para menos porque su gran rendimiento a bordo del Aston Martin ha sido acompañado de una gran repercusión en el mundo tecnológico, fomentado por su enorme disposición para ponerse al día con todos los temas de actualidad y memes en Internet.

«Hola a todos. Me gustaría estar ahí con vosotros, pero bueno, compromisos profesionales no me dejan estar ahí. Quería agradecer a todo el mundo por el premio de este año de TikTok de figura pública en una plataforma de entretenimiento como TikTok en la que pasamos mucho tiempo al día y pues me hace muy feliz recibir este premio. A seguir disfrutando, un abrazo», dijo Alonso en un bonito mensaje de agradecimiento tras recibir dicho premio.

En la noche del pasado miércoles, TikTok España celebró su tercera edición de premios, una velada dedicada a resaltar la diversidad y el talento de la comunidad española en la conocida plataforma de videos. La gala reunió a figuras destacadas del entretenimiento, deportes, comedia y otras categorías, con la promesa de sorpresas emocionantes, como la que dio el piloto de Aston Martin.

Con ocho categorías que abarcan desde entretenimiento hasta impacto social, y premios individuales en áreas como figura pública y TikTok estrella del año, la plataforma permitió que sus propios usuarios votaran por sus creadores favoritos, destacando así la participación activa de la comunidad en la selección de los ganadores.

Las palabras del ovetense llegaron desde lejos de España, ya que actualmente se encuentra en Abu Dabi para disputar el último Gran Premio del Mundial de 2023 de Fórmula 1. Aston Martin y Alonso tiene un importante reto este fin de semana: conseguir la cuarta plaza tanto en la tabla de pilotos como de constructores.

Alonso, y también su equipo, tienen todas las opciones del mundo de lograr ese objetivo, que superaría cualquier expectativa generada sobre Aston Martin a principio de temporada. Las situaciones son distintas. El piloto empata a puntos (200) con su compatriota, Carlos Sainz y el de Ferrari no se lo pondrá nada fácil sobre el asfalto de Yas Marina Bay.

Por su parte, Aston Martin debe arrebatarle la cuarta posición a McLaren, no sólo para seguir recuperando buenas sensaciones, sino también para obtener un botín mayor que será clave para el desarrollo del monoplaza de 2024. La escudería inglesa también es realmente activa en las redes sociales y ya ha lanzado su cartel promocional para Abu Dabi, donde esperan asestar el golpe definitivo a la clasificación y convertirse en un potencial ganador para el año que viene.

The final race of 2023 has arrived. 🇦🇪

Yas Marina provides a vibrant backdrop to the culmination of the F1 season, which is set to be filled with flair and excitement as we take the fight to the final flag. Get ready to #FeelThePassionInside.

Peroni Nastro Azzurro 0.0% pic.twitter.com/6paaujV510

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) November 23, 2023