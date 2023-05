Fernando Alonso se confiesa: «Soy mucho mejor que en 2005 o 2006»

Fernando Alonso se comparó con su pasado y no dudó en declarar que «ahora es mucho mejor que antes», además de tener la «batería llena», pese a sus 41 años. Una edad que supuso un problema a la hora de su renovación con Alpine, lo que provocó su marcha a Aston Martin. Después de estas cinco primeras carreras del campeonato se ha visto que es una de las mejores decisiones que pudo tomar allá por el mes de agosto del pasado año cuando decidió cambiar de escudería.

Sobre su marcha de la Fórmula 1 durante varios años, el asturiano reconoció que le «ayudó» para cambiar su mentalidad y su enfoque como piloto: «El tiempo fuera de la Fórmula 1 me ayudó. Quizás no tanto en el estilo de conducción, pero creo que sí en la mentalidad, en el enfoque y en la motivación. Cuando estás en la Fórmula 1 durante 18 años, no es que pierdas la motivación, porque siempre estoy motivado, pero estaba cansado de viajar, de la rutina y de repetir las mismas cosas. Esos dos años fueron muy refrescantes».

«Estaba cargando mis baterías. Tal vez el pilotaje sea similar, pero mentalmente estoy mucho más fresco. Tengo las baterías llenas ahora, mientras que en 2018 estaban vacías. Si comparo mi pilotaje, o trato de compararme con 2005 o 2006, soy mucho mejor ahora», comenta Fernando Alonso que, pese a sus 41 años, sigue con la misma (o más) motivación del primer día.

«La edad es un factor, pero no estamos en una carrera de 100 metros lisos, no somos futbolistas. Necesitamos fuerza para pilotar, pero también necesitamos que el coche rinda, además de la experiencia y la motivación. A mi edad, sigo rindiendo. Con la edad, en todo caso, trato de pensar que es una ventaja, porque conozco más circuitos, conozco más condiciones y sé más cosas», expresó Fernando Alonso en unas declaraciones recogidas por RacingNews365.