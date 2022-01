El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, explicó en OKDIARIO los motivos por los que considera que la escritora Almudena Grandes no merece ser hija predilecta de la ciudad en la que nació. Unas palabras que han escocido a la izquierda. Prueba de ello ha sido el ataque de Ángels Barceló, periodista de la Cadena Ser, al alcalde de Madrid

«Dice Almeida que Almudena, que representó Madrid, que fue Madrid, que explicó Madrid como nadie no merece, atención al verbo, no merece ser hija predilecta de esta ciudad, ¿en que se basa para hacer esta afirmación? Llevo días pensando en lo que diría Almudena Grandes ante tan lamentable espectáculo, y me la imagino soltando una de sus sonoras carcajadas y volviendo a sus quehaceres pensando que alguien tan mediocre no merece tanta atención», afirmaba la comunicadora.

Un cara a cara Barceló vs Almeida 🙏Creo que “ hoy por hoy “ no hay partido aún siendo poco leído el alcalde ✍️😎👩‍❤️‍💋‍👨 — Feliciano López (@feliciano_lopez) January 4, 2022

Barceló ataca a Almeida por su nivel intelectual y le llama «mediocre», algo con lo que no todo el mundo está de acuerdo obviamente. Uno de los que ha sacado la cara en las redes sociales para defender al alcalde de Madrid ha sido Feliciano López, que aprovecha para lanzar un dardo a la periodista de la Ser.

«Se constata que Almeida es poco leído, poco formado literariamente y nada empático con los madrileños que no piensan como él, o que no piensan como la ultraderecha le dice que tiene que pensar él», añadió la comunicadora, a lo que el tenista respondió así: «Un cara a cara Barceló vs Almeida creo que ‘hoy por hoy’ no hay partido aún siendo poco leído el alcalde». No está de acuerdo el deportista con el hecho de que Barceló llame «poco leído» a un licenciado en Derecho y Abogado del Estado y así lo ha expresado.