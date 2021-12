Feliciano López (Toledo, 1981) se encuentra inmerso en un terremoto de emociones en los últimos días. A su actuación heroica en la Copa Davis como líder de España le sucedió el triste fallecimiento de su mentor Manolo Santana, antecesor en el cargo de director del Mutua Madrid Open que ostenta el toledano. Feli, en un día especial en el que dio el último adiós a su ídolo y amigo Santana, atendió a OKDIARIO tras recoger el Premio Ciudad de la Raqueta por una trayectoria deportiva que sigue acumulando éxitos a sus 40 años y se sinceró sobre su situación actual, además de sacar tiempo para hablar de su Real Madrid.

Pregunta: ¿Qué siente al recibir este reconocimiento en los Premios Ciudad de la Raqueta?

Respuesta: Estoy muy contento de estar aquí, estos premios son muy importantes para mí, yo he vivido el nacimiento de los premios y cada año tienen un reconocimiento mayor. Me siento muy orgulloso de que se hayan acordado de mí, además de compartirlo con gente tan relevante y especial. Quizá ha sido el año más especial por todo lo que ha pasado y que han pasado cosas muy emotivas esta noche.

P: Estos días vienen marcados por el fallecimiento de Manolo Santana, un palo duro para todos y especialmente para los más cercanos como usted.

R: Ha sido un fin de semana muy difícil para mí, estas cosas por más que las personas sean mayores nunca te las esperas. Nos cogió por sorpresa, bajamos a Marbella corriendo, estuvimos acompañando a su familia, volvimos a Madrid, hoy hemos estado en la Caja Mágica dándole el último adiós.

P: Las muestras de cariño no han cesado en las últimas horas…

R: Ha sido algo muy especial, a la altura de lo que Manolo merecía, estoy físicamente y mentalmente un poco cansado del fin de semana tan emocionante que he vivido, pero muy feliz de todas las cosas bonitas que se están diciendo de él y que la gente le recuerde con una sonrisa, como a él le hubiera gustado.

P: La Copa Davis fue su gran momento del año, deportivamente hablando. ¿Qué sensación le queda?

R: Fue una pena no haber podido clasificar, quizá hubiéramos merecido un poco más después del esfuerzo, superando un montón de dificultades. Parece que la Copa Davis no nos quiere regalar nada, siempre nos pasan cosas en el equipo y al final me tocó jugar a mí otra vez, con 40 años y la verdad que es uno de los partidos que voy a recordar siempre, voy a recordar el ambiente que se vivió en el Madrid Arena, con toda la gente volcada…

P: Se convirtió en el ídolo del Madrid Arena.

R: Los partidos de Copa Davis son únicos, esa competición tiene algo que ningún torneo del mundo tiene y que provoca emociones totalmente diferentes, tanto en el público como en los jugadores. Me siento muy feliz de haber podido hacer feliz a la gente, de que disfrutaran conmigo y con ese partido y una pena no haber podido clasificar porque creo que hicimos méritos para ello.

P: ¿Qué mensaje tiene para aquellos que dicen que Feliciano es ‘marca España’?

R: Es algo lógico y normal, es uno de los sueños que tenía, poder jugar la Copa Davis algún día. Tuve la suerte de debutar muy joven, me tocó en una final muy complicada en Australia. Es una de las cosas que soñamos cuando empezamos a jugar al tenis, poder representar a tu país y encima he tenido la oportunidad de haber ganado la Copa Davis en varias ocasiones y de haber vivido emociones que no he vivido en ningún otro torneo. Es muy bonito poder representar a tu país y sentir el cariño de la gente. Las emociones que uno vive jugando partidos de Copa Davis son únicas y algo que me llevaré para siempre.

P: ¿Qué opinión le merece el sorteo de la Champions League para el Madrid?

R: La verdad, no sé muy bien qué decir. He coincidido con Florentino y con Emilio en el velatorio de Manolo y la verdad que ha sido todo muy raro. Los madridistas no podemos estar muy contentos con lo que ha pasado. Quiero pensar que ha sido un error y que la manera de solventarlo era repetir el sorteo completo, yo no creo en cosas raras ni en conspiraciones, eso es un error muy grande que se alimenta y se hace creer que hay manos negras y bolas calientes que no existen. pero es verdad que viendo un sorteo y después el segundo el Madrid no ha salido bien parado, creo que el Madrid es uno de los candidatos, viene en un momento buenísimo, lleva diez partidos buenísimos y al equipo se le ve muy unido.

P: Parece que con Ancelotti todo va sobre ruedas.

R: Ancelotti creo que tiene algo muy especial, conecta con el jugador, es una persona que sabe transmitir muy bien lo que quiere. Yo que he tenido la oportunidad de conocerle personalmente me parece un entrenador muy especial que sabe sacar lo mejor de cada jugador y ganarse el respeto y el cariño de los jugadores, tiene una experiencia que pocos técnicos tienen en Europa, ha estado en todos los mejores equipos de Europa, en todos ha triunfado. El Madrid está viviendo un gran momento, el PSG es un equipazo pero el Madrid siempre es el rival a batir en la Champions.