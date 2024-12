Fábio Silva vuelve a sonreír en Las Palmas

Fábio Silva la está rompiendo en Las Palmas. El delantero portugués llegó a Canarias este verano, cedido por el Wolverhampton de la Premier League. El ariete se siente totalmente liberado. Desde que aterrizase en Inglaterra, el joven de 22 años no había conseguido afianzarse en el mundo profesional. Todo por culpa de una trampa que le hicieron cuando salió del Oporto, el club que le formó.

Este curso, Fábio Silva por fin vuelve a sonreír. El delantero portugués está siendo uno de los grandes líderes de la UD Las Palmas. La temporada no había empezado bien, ni para él ni para su equipo. Con Luis Carrión, los amarillos no habían encontrado su ritmo y no salía de la zona de descenso. Fábio sólo había marcado un gol contra el Villarreal. Sin embargo, todo esto duró hasta el pasado 8 de octubre, cuando el técnico catalán fue cesado y sustituido por Diego Martínez. Desde entonces, los canarios han encontrado su mejor versión, y el luso también.

Desde que Diego Martínez desembarcó en Gran Canaria, Las Palmas revive. Fábio Silva pudo arrancar la máquina de goles. En el primer encuentro con el nuevo míster, diana. En el segundo, asistencia. Después vino una corta sequía contra el Atlético de Madrid, pero que no se preocupen, porque el espectáculo de Silva sólo acababa de empezar. Encadenó Rayo Vallecano, Mallorca y Barcelona marcando. Contra los culés, en el Olímpico de Montjuic, el portugués marcó el tanto del 1-2 definitivo. Un hecho histórico. El pío pío llevaba desde febrero de 1991 sin derrotar a los azulgranas y era la primera vez que lo hacían fuera de su isla desde septiembre de 1971.

En total, desde que llegó a Canarias, Fábio Silva cuenta con cinco goles y dos asistencias. Fue elegido mejor jugador sub-23 por la Liga en el mes de noviembre y conoció por primera vez la selección absoluta de Portugal el 18 de diciembre. Inicialmente convocado por la sub-21, Roberto Martínez decidió darle una bala con los mayores después de asegurar el pase a cuartos de la Liga de las Naciones. Contra Croacia, en Split, Fábio jugó unos 20 minutos. Hace todavía unos meses, todo esto parecía muy lejos

El show de Fábio Silva

Con 17 años, el portugués hacía sus primeros pasos con el primer equipo del Oporto. En las inferiores, el adolescente era una de las mayores promesas de la cantera. Había sido clave en la conquista de la Youth League la temporada anterior con sus cinco dianas y cuatro asistencias. Entonces, para la 2019-20, Sérgio Conceição contó con él.

Empezó bien, pero luego llegó el COVID-19, y la Liga en Portugal se paralizó. A la vuelta de las competiciones, el canterano probó sus primeros títulos (campeonato y Copa). Con el Oporto, Fábio disputó 24 encuentros, marcó 3 goles y repartió dos asistencias. Esos números le habían colocado como una gran promesa en su país. Sin embargo, todo sería una pesadilla en el mercado estival.

Tenía una cláusula de 42 millones de euros y el Wolverhampton llegó para pagarla. Sin embargo, él se negó. En una entrevista con Relevo, Fábio relató su traspaso a Inglaterra. «Yo sabía que no era el momento. No era mi intención ir al Wolverhampton en ese momento, me quería quedar uno o dos años más en Oporto», explicaba. Aun así, tuvo que marcharse. «Fui casi obligado. Me dijeron que si no iba me ponían a jugar con el filial, que si no me iba no ayudaría al club porque estaban mal de dinero… No tenía escapatoria», relataba.

En aquel momento, el Porto atravesaba una delicada situación económica debido a la pandemia pero también por la gestión del antiguo presidente Jorge Nuno Pinto Da Costa. En Inglaterra, Fábio no consiguió hacerse un hueco y encadenó las cesiones desde entonces. Anderlecht, PSV, Rangers y Las Palmas.

En Bélgica, su rendimiento fue notable. En seis meses, el delantero marcó 11 goles y repartió cuatro asistencias en 32 partidos. En enero de 2023, el PSV se hizo con sus servicios. Formó una gran dupla (y una gran amistad) con un tal Xavi Simons. Juntos, los dos ‘hermanos’ conquistaron la Copa de Países Bajos.

Tras otros seis meses fuera de Inglaterra, Fábio regresaba a los Wolves. Hizo la primera parte de la 2023-24 con el equipo, pero se marchaba directamente a Glasgow en enero, para vestir los colores de los Rangers. En una enésima cesión, Fábio no rindió como solía hacerlo y este verano, Las Palmas le dio un escaparate.

Tras años de calvario, el fútbol le debía una a Fábio Silva. Humilde y trabajador, el nativo de Oporto siempre tuvo las cosas claras. Su sueño era debutar con la absoluta de Portugal y lo cumplió. Todavía es joven y la ruta es muy larga. Con 22 años, Fábio ha encontrado en Canarias una estabilidad y una tranquilidad que no se le estaba ofreciendo en Wolverhampton.

Ahora, todo está en sus manos para volver a escribir su historia y tomar su revancha. Y como bien dice un proverbio portugués: «Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura (significa que hay que seguir intentando, aun cuando los obstáculos y las dificultades son grandes)».