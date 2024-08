Fernando Alonso ‘espió’ a McLaren en Zandvoort por este motivo: «Es un mensaje al equipo»

Fernando Alonso fue uno de los protagonistas del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 pese a que sólo pudo acabar la carrera en décima posición. El bicampeón del mundo dejó una de las imágenes del fin de semana en Zandvoort tras acercarse a uno de los McLaren para espiar la parte baja de uno coche que ha logrado competir de igual a igual contra el Red Bull, el gran dominador de los últimos años en el Gran Circo. Así que el gesto del bicampeón del mundo tiene su sentido.

Fernando Alonso tuvo que realizar otra proeza en el GP de Países Bajos para entrar en los puntos en otra carrera en la que se volvió a poner de manifiesto que el Aston Martin no tira en 2024. Desde Gaydon llevan meses intentando dar con la fórmula para que el coche británico pueda competir contra los mejores pero en Holanda se volvieron a dar de bruces contra la realidad. Aún así el asturiano logró salvar los papeles puntuando en una carrera en la que tuvo que sacar su mejor nivel para imponerse a los coches de la clase media.

Una vez finalizada la carrera, Fernando Alonso dejó una de las imágenes del fin de semana en el GP de los Países Bajos. Tras aparcar su Aston Martin, se acercó a uno de los McLaren para fijarse en la parte inferior del coche del equipo británico, que ha sabido dar con la tecla y darle un monoplaza competidor a Lando Norris. Después de estudiar el Fórmula 1 de su rival, el bicampeón del mundo se volvió a su Aston Martin para también fijarse en su parte baja.

Carlos Miquel, uno de los periodistas más cercanos a Fernando Alonso, ha develado el motivo de esta acción del piloto asturiano que tiene un mensaje a Aston Martin. «Es un mensaje al equipo. Hace meses conté que había dos maneras de ver cómo evolucionar al Aston Martin dentro de la escudería: unos querían seguir con lo que tenían planeado, y otros quieren copiar y entre ellos está Fernando Alonso», confirmó el periodista de la Cope.

🕵️🟢Detective Fernando Alonso was comparing the diffuser and floor of Aston Martin and McLaren pic.twitter.com/OJvuMzICMR

— Aston Martin F1 News (@AMFormula1News) August 25, 2024