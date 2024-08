Alonso: «Hasta el final del Mundial sólo lucharé por ser noveno o décimo»

Fernando Alonso prefirió tomarse con humor la situación en la que se encuentra actualmente Aston Martin tras una carrera en el Gran Premio de Holanda de Fórmula 1 en la que acabó décimo como bien vaticinaba. Realmente pronosticaba noveno, pero Pierre Gasly le adelantó en la salida y luego fue incapaz de recuperar esa posición.

«Con los cuatro equipos tan por delante nuestra siempre luchamos por el noveno y el décimo. Hoy no ha sido posible el noveno, sólo el décimo, porque Gasly ha hecho una carrera mejor que nosotros. De esas dos posiciones disponibles cada carrera hemos cogido una, pero bueno, ha sido una carrera difícil. El ritmo ha vuelto a estar un poco débil, un poco decepcionados por no poder luchar más arriba, sobre todo saliendo séptimo. Es lo que hay y estamos luchando con todos los equipos. En Hungría fue AlphaTauri, en Silverstone fue Haas, en Spa fueron Williams y Alpine y aquí han sido Alpine y Haas. Estamos en el medio de la batalla y tenemos que darnos cuenta de eso también», comenzó Alonso.

«Es el coche ahora mismo que domina el campeonato. Siempre intentas inspirarte en otros coches, en los que van ganando. Tenemos mucho que aprender de ellos», dijo sobre McLaren y sus habituales visitas al garaje naranja para observar

«No sólo la experiencia. Puedo ver el futuro y ya te digo que en las próximas carreras hasta Abu Dabi luchamos por el noveno y el décimo. Ha habido alguna lucha, pero los cuatro equipos grandes están fuera de toda posibilidad para nosotros. Aunque salgan últimos o desde el pit lane siempre van a acabar entre los ocho primeros. Vemos un Ferrari en el podio, vemos un Red Bull y un McLaren. También entre ellos dominan mucho la igualdad. Así que para nosotros estamos a años luz. Por ejemplo, ayer que podamos batir a dos, que salgamos en Q3… ya son pequeños regalos que vamos dándonos en el fin de semana, pero sabemos que somos fruta madura. Después de unas pocas vueltas en carrera ya caemos», añadió ante los medios de comunicación en Zandvoort.

Alonso no prevé grandes cambios en Monza

«Creo que McLaren ha hecho grandes pasos adelante. Han introducido cosas en el coche que le han ayudado mucho y Red Bull ha introducido otras que lo han empeorado. Cuando lo juntas todo hay 22 segundos de diferencia», matizó.

«Hubo un momento ahí de acción. Pensaba que había adelantado a todo el mundo. Ojalá pudiéramos estar más en tierra de nadie como a principios de año. No podíamos luchar con los de arriba, pero los de atrás no eran un peligro como son ahora. En Monza no puede cambiar nada», concluyó.