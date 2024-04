Carlos Sainz atraviesa el mejor momento de su carrera en la Fórmula 1 y su espectacular momento de forma no ha pasado desapercibidos para los mejores conocedores de la competición. Por eso, a nadie sorprende que, disputadas cuatro carreras del campeonato, el piloto español lidere el Power Ranking, esa clasificación elaborada por expertos en la web oficial de la Fórmula 1 y en la que supera incluso a Max Verstappen, que ya ha puesto rumbo a su previsible cuarto título mundial.

Completadas las pruebas en Bahréin, Arabia Saudí, Australia y Japón, y a una semana de que se dispute el Gran Premio de China, Carlos Sainz acumula una puntuación media de 9,1 puntos sobre 10 posibles. Es decir, un sobresaliente en toda regla y el único piloto que alcanza esa calificación junto con Verstappen, que suma una décima menos y tiene un 9 clavado.

El piloto madrileño, que sigue a la búsqueda de equipo para 2025 después de la patada que le dio Ferrari para dejar lugar a Lewis Hamilton, ha subido al podio en las tres carreras que ha disputado este año y en una de ellos, el Gran Premio de Australia, además lo hizo al peldaño más alto sumando la tercera victoria de su carrera en la F1. Por eso, a nadie extraña que también supere en la clasificación a su compañero de equipo Charles Leclerc, tercero con un 7,9.

Esta semana, Carlos Sainz se ha dejado ver por Montecarlo, donde se disputa el Masters 1.000 de tenis sin presencia de los mejores españoles, ya que tanto Rafa Nadal como Carlos Alcaraz se lo han perdido por problemas físicos. Con quien sí ha podido departir amistosamente es con otros grandes jugadores como Novak Djokovic o Jannik Sinner.

Chatting Smooth Operator with Novak and Ferraris with Jannik 😁🎶🎾

Join @CarlosSainz55 at the Monte-Carlo Masters after he swapped the track for the court this week👌 pic.twitter.com/oHOjObrz3v

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) April 13, 2024