Lluís Cortés fue hasta el pasado verano entrenador de la sección femenina del Barcelona, una etapa muy exitosa del club y también a nivel personal que acabó el junio de 2021. Después de salir de Can Barça decidió aceptar la propuesta de la federación ucraniana para ser seleccionador femenino, su actual cargo, y ahora cuenta que Ucrania quiere disputar un partido contra el combinado femenino de Cataluña.

Así lo ha confesado el técnico, desvelando ese deseo explícito de enfrentarse a la selección catalana femenina de fútbol. Lluis Cortés deja claro que le encantaría poder disputar dicho encuentro ya que para él supondría enfrentarse a muchas caras conocidas, pero advierte que no está en sus manos: «La intención es que se juegue un Cataluña-Ucrania de fútbol femenino. Me encantaría, pero no depende de mí».

Desde noviembre en su actual cargo

El entrenador abandonó el Barcelona el pasado 27 de junio 2021 tras una etapa muy exitosa en cuanto a juego, resultados y títulos, en la que destaca el triplete conseguido en la temporada 2020-2021. Sin embargo, un conflicto interno de vestuario acabó siendo resuelto con la salida del técnico de Balaguer, que ahora trata de instaurar el estilo de juego del Barça en la selección femenina de Ucrania.

Fue el 14 de noviembre de 2021 cuando Lluis Cortés fue nombrado seleccionador ucraniano con el claro objetivo de clasificar al combinado femenino para el Mundial que se disputará en 2023, así como preparar a su selección para la Eurocopa de 2025 y que se celebrará precisamente en Ucrania.