Andreu Camps, ex secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, compareció el mes pasado ante la juez que investiga los contratos firmados por la RFEF para aclarar dichos acuerdos y recalcar que Gerard Piqué no tenía «ningún vínculo» con la federación durante la época en la que se firmó el acuerdo con Arabia Saudí para celebrar allí la Supercopa de España.

En su declaración como testigo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) del pasado mes de febrero, Camps dejó claro que la presencia de la compañía de Piqué en el acuerdo fue a instancias de SELA -la compañía saudí-, que consideraba que debía ayudarles «al desarrollo de ese contrato».

Camps, que dejó claro que la RFEF «no pagó absolutamente nada», explicó que si Kosmos hubiese prestado servicios a la RFEF se habría aplicado la normativa, que hubiese requerido la autorización de la Comisión Económica. Insistió, sin embargo, en que la compañía de Piqué lo que hizo fue prestar servicio a la empresa pública de Arabia Saudí que gestionó la Supercopa.

A lo largo de tres horas, el ex directivo de la RFEF defendió la celebración de la competición en el país, que cumplía los estándares necesarios: «Que no estuviera más lejos de una determinada distancia en avión y la oferta que económicamente mayor cantidad de dinero aportara». A la cuestión sobre «quién impuso esos requisitos», el ex directivo de la RFEF contestó: «Esos requisitos los sugirió el presidente», en alusión a Rubiales.

En este sentido, el ex secretario general defendió que su «obligación» en la Federación era «jurídica» e insistió en que, por lo tanto, para él «no hay Estados buenos ni hay Estados malos». «Y menos en un Estado en el cual con quien estoy interactuando es con el Gobierno», apuntó en la declaración a la que ha tenido acceso Europa Press.

Supercopa de España

Camps detalló que, además de Arabia Saudí, también se contó con diferentes ofertas. Diferentes empresas públicas de la India, China o Estados Unidos también trataron de hacerse con el contrato para celebrar la Supercopa en su territorio.

«Fue un procedimiento largo, durante muchísimos meses, en el que bueno, pues hubo bastantes sedes interesadas en desarrollar la Supercopa fuera de España. Yo negocié directamente con algunas… en algunas más y otras menos», reconoció.

En su declaración, Camps también afirmó que «no había ninguna normativa que estableciera que era necesario el informe de ética» para cerrar el contrato con el país. «Usted ha hecho referencia a si era necesario el informe del Comité de Ética y mi respuesta es que no», añadió.

El que fuera secretario general de la RFEF aseveró no haber hablado en su vida con Piqué. «Lo conozco por la televisión y poco más (…) No he tenido ninguna reunión con este señor. Conozco a este señor por la televisión, porque juega fútbol y por lo que todo el mundo lo conoce desde el punto de vista social», apuntó.

Camps, en este punto, fue preguntado sobre por qué la RFEF transmitió que no había ninguna relación o contrato con Piqué. «Es que no la tiene. No tiene un vínculo con la Federación», espetó, negando además que hubiese un conflicto de intereses.