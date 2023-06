Caty Hummels ha decidido dar un paso al frente. La ex mujer de Mats Hummels y madre de su hijo quería protagonizar la portada de Playboy, y así lo ha hecho. Desnuda totalmente, la presentadora de televisión está harta de críticas y tabúes y decide sincerarse sobre su vida en la famosa revista.

A sus 35 años, la ex del zaguero del Borussia Dortmund asegura que necesitaba reiniciarse tras su sonado divorcio. «Hago lo que me da la gana, me mantengo sola y estoy agradecida de estar sana después de los años difíciles que he tenido», dice en respuesta a unas de las preguntas realizadas por la entrevistadora.

«Realmente nunca he aceptado mi cuerpo. Tengo 35 años y justo ahora puedo decir: me gusto. Me hubiera gustado sentirme así antes», cuenta Cathy, para la que su divorcio de Hummels marcó un antes y un después en su vida: «Pensé que mi cuerpo funcionaba solo. El divorcio me hizo darme cuenta de cuánto había sufrido mi cuerpo. Lo psicosomática que soy. Realmente me he derrumbado».

Mats y Cathy Hummels, que tienen un hijo juntos, se separaron después de muchos años juntos en diciembre del año pasado. La influencer alemana asegura que desde entonces soltera y le gusta verse sexy. Tanto es así que posa desnuda para la revista junto a su hermana: «Siempre me ha gustado mostrarme en bikini, pero desde que estoy divorciada y soltera, un poco más. Solo hago lo que quiero, con lo que disfruto. También estoy muy, muy agradecida con mi cuerpo por cómo pasó el divorcio. Que se haya regenerado y que yo también esté mejor físicamente. Y sí, me operé los senos porque no me sentía mujer, pesaba muy poco hace años».