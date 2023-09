Eto’o podría dejar la Federación de Camerún acusado de múltiples delitos

Samuel Eto’o está en el centro de la diana en Camerún desde hace tiempo y ahora podría estar ya en una situación límite. El presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (Fecafoot) ha sido acusado de públicamente de amaños de partidos, patrocinio de apuestas, fraude fiscal y agresión. La Liga de Fútbol Profesional de Camerún (LFPC) le ha solicitado a la FIFA que suspenda al ex jugador del Barça.

En la carta remitida por la LFPC a la FIFA piden la destitución de Eto’o comparando su situación con la de Luis Rubiales en España y la RFEF, y toda la polémica surgida tras su beso no consentido con Jenni Hermoso. Pero los motivos por los que piden la acción del máximo organismo del fútbol son por otros motivos.

Entre sus acusaciones están la de fraude fiscal, referente a su actividad durante su periplo en Barcelona. También una agresión que protagonizó durante el pasado Mundial hacia un youtuber. Por otro lado se le acusa de haber pactado personalmente un acuerdo con una casa de apuestas para su beneficio y hace meses explotó también la bomba con unas conversaciones que le situaban como partícipe de amaño de partidos en favor del Victoria United, para su ascenso.

Evidentemente, Eto’o ha negado en rotunda estas acusaciones vertidas sobre él pero la LFPC ha pedido la actuación inmediata de la FIFA porque consideran que la continuidad del ex delantero en la presidencia de la Fecafoot es ilegal. La Federación Africana de Fútbol, la homóloga de la UEFA en el continente africano, también está llamada a la actuación por esta situación.

Las polémicas en torno al ex jugador del Barça no para de acumularse y su puesto genera controversia en Camerún, aunque por el momento sigue en cargo. En las próximas semanas la FIFA podría entrar en acción y tomar alguna decisión al respecto.

El amaño de partidos

Fue el pasado mes de julio cuando se filtraron sus conversaciones con Valentine Gwain, presidente del Victoria United. En las mismas, en las que el primero se queja de las decisiones arbitrales que a su juicio perjudicaron a su club, Eto’o se expone con frases más que comprometedoras.

«Hay cosas que podemos hacer, pero tienes que estar muy discreto hermano», era una de las que comunicaba Eto’o a Gwain, que seguía: «Ni siquiera he tenido tiempo de llegar a casa todavía. Estoy fuera, hermano. No he tenido tiempo de llegar a casa y trabajar con el presidente –en referencia al presidente de la asociación de árbitros camerunesa– porque no puedo llamar a los árbitros directamente y decirles que tengan cuidado. Pero puedo trabajar con el presidente».

«Quédate tranquilo, te damos los tres puntos y suspendemos al árbitro. Pero déjame al menos volver a Camerún. Llegó el 3 por la noche. Así que nos vemos en la oficina el día 4. De todos modos voy a descartar e inhabilitar a este árbitro. Nos vemos en la oficina el 4 y así convocaré al presidente de árbitros», seguía Eto’o, que le pedía discreción a Gwain: «Es mejor que nos veamos discretamente. Incluso organizas dos días, invitas a tus mujeres a Yaundé, nos vemos directamente, hablamos y te vas». También hace alusiones al presidente de la liga camerunesa, del que dice que «él tiene el poder. A partir de ahí, él con sus comisiones ya va a poder suspender hasta al presidente de los árbitros».