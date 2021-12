La nueva aventura de Samuel Eto’o será estar sentado en un despacho para ejercer como presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, tras ganar hoy las elecciones a su máximo rival, el presidente saliente Seidou Mbombo Njoya, a quien se impuso por 34 votos contra 31.

Recordaré el día de hoy como uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida. Estoy profundamente agradecido por haber sido elegido como nuevo presidente de la FECAFOOT», dijo Eto’o a través de Twitter pocos minutos después de conocer su victoria en las elecciones celebradas este sábado en la capital camerunesa, Yaundé.

I’ll be remembering today as one of the proudest moments of my life. I’m deeply grateful for to be elected as the new president of @FecafootOfficie. Every vote represents the energy and ambition of our football family to take our beloved sport to a level we’ve never seen before. pic.twitter.com/2z8fjLBMLA

