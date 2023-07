Esther González bate un récord en su debut en el Mundial Femenino

Esther González no pudo tener mejor debut con la selección española en un Mundial. El combinado femenino venció y goleó a Costa Rica (3-0) en el primer encuentro de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de Fútbol, con una actuación fabulosa de la ex jugadora del Real Madrid. La delantera fue la ‘9’ titular de Jorge Vilda y cumplió con nota, anotando el gol de la sentencia y batiendo un récord de la máxima competición internacional.

A sus 30 años, la granadina debutaba con España en un Mundial y lo hacía como la mayor referencia ofensiva. La selección anotó los tres goles antes de los primeros 40 minutos y el último lo firmó ella. Esther recogió un rechace en el área pequeña, un balón que había impactado previamente en el palo tras un remate de cabeza de Jenni Hermoso, y la embocó a la red.

Además, su actuación no sólo se quedó en el gol. La antigua ’10’ del Real Madrid firmó un récord en el Mundial imbatido desde 2011. Esther no paró de moverse en el área y estuvo tan participativa que llegó a realizar 21 acciones con balón en la zona de peligro rival. Un martillo constante para la defensa costarricense, que contribuyó en nueve de los 46 remates que sumó la selección española en un encuentro, cuyo marcador final no reflejó la insistencia de las españolas en ataque.