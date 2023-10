Estados Unidos detiene a un ex futbolista colombiano por narcotráfico

Estados Unidos ha detenido a un ex futbolista colombiano por narcotráfico. Mediocentro, de 194 centímetros, no llegó a ser un jugador diferencial ni estelar, aunque jugó en alguna ocasión la Libertadores, estuvo en clubes con historia como el Deportivo Cali y fue internacional con la selección de Guinea Ecuatorial, el ex jugador colombiano Rolan de la Cruz ha sido detenido acusado de ser un importante narcotraficante en Colombia, concretamente en Tumaco, su ciudad de nacimiento. Estados Unidos pide su extradición para ser juzgado por sus delitos por tráfico de drogas.

Así lo han comunicado las Fuerzas Militares de Colombia, que apuntan que el ex futbolista, a sus 39 años recién cumplidos, cambió su trayectoria deportiva donde su objetivo era «marcar goles y ser figura del futbol profesional a manejar rutas y los tentáculos del narcotráfico en el municipio de Tumaco», una de las ciudades colindantes con Ecuador.

El operativo en el suroeste de Colombia se trataba de una maniobra conjunta entre las Fuerzas Militares colombianas y la Fiscalía y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. La operación tenía como objetivo capturar a Rolan de la Cruz por ser el cabecilla de una importante red de suministro de cocaína y sustancias alucinógenas con destino al país americano. El ex futbolista era «el encargado de distribuir un sinnúmero de cargamentos», detallan.

Rolan de la Cruz trabaja en un empresa de bodegas del Valle del Cauca, al suroeste de Colombia, que almacenaba y transportaba diferentes cítricos. El ex futbolista usaba las frutas para esconder la mercancía en la pulpa de éstas, pasando así sus cargamento a Estados Unidos sin demasiados problemas. Formaba parte de una red transnacional de narcotráfico.

«Las autoridades investigan si esta empresa tendría algún vínculo con su actividad delictiva, ya que el capturado estaría empleando estas bodegas para realizar cargamentos de cocaína y sustancias alucinógenas, los cuales serían camuflados en las pulpas de fruta que allí manejan, para luego realizar la comercialización hacia el norte de América», señalan las Fuerzas Militares colombianas, que dudaban también del papel que desempeñaba la empresa de cítricos.

Rolan de la Cruz era ya buscado con anterioridad por Estados Unidos por tráfico de drogas. De hecho, en el distrito de Texas existía una orden detención y un pedido de extradición en su nombre desde el pasado 2022 que le citaba a comparecer tanto por un delito de tráfico de drogas y por concierto para delinquir.

El ex jugador se formó en las inferiores del Deportivo Cali, aunque después pasó por otros clubes colombianos como Deportivo Pasto, Independiente Santa Fe, Cortuluá o Fortaleza. También jugó en Panamá en Árabe Unido y se retiró Guinea Ecuatorial, tras firma por los The Panthers FC y contraer malaria, lo que dinamitó su carrera en 2013.

Desde entonces pasó de correr tras la pelota a esconder, transportar y suministrar drogas en Colombia hasta el punto de convertirse en un importante narcotraficante como detallan desde Colombia y como muestra la búsqueda y captura activa desde Estados Unidos, uno de los países que más persigue el tráfico de drogas y donde más se consume.