La mujer de un narco colombiano, nueva protagonista en la red que hizo a Petro presidente

Nuevo escándalo alrededor del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Los medios de comunicación colombianos difundieron grabaciones que implicaban a la esposa de un narcotraficante del departamento colombiano de Casanare, Sandra Navarro, en actividades políticas relacionadas con la campaña electoral del actual presidente.

Navarro es la esposa de Juan Carlos López, conocido como Sobrino, un traficante de drogas que actualmente está en prisión por esto mismo.

Según la prensa, Navarro participó en varias actividades de la campaña de Petro en Casanare. Según él, Sonia Bernal, quien fue excandidata al Senado por el Pacto Histórico, la coalición con la que Petro alcanzó el poder, les solicitó su participación en esas actividades electorales. Bernal es subdirectora de Gobierno en el Ministerio de Interior.

En una grabación de audio se puede escuchar a Navarro informando a Bernal: «ayer estuve en El Algarrobo hablando de sumercé, me la preguntaron, doctora. Y por allá estuve regando publicidad y diciendo por qué tienen que votar por ustedes, por el Pacto y todo eso». Luego Bernal le dice a Navarro que toca pagar algo.

En otro audio se escucha que Navarro otorgó préstamos de vehículos para uso en actividades relacionadas con la campaña, como el transporte de la excandidata a vicepresidenta Francia Márquez y la distribución de refrigerios.

En la casa de López se llevó a cabo un evento organizado por la campaña de Petro el 13 de agosto, según informó la prensa colombiana.

En un registro de audio, Navarro informa an una compañera que personas del Pacto Histórico la buscaban para solicitar su donación de fondos para la campaña. De acuerdo con la investigación, los aportes de Navarro se realizaron durante varios meses, sin embargo, no se encuentran en las cuentas que el equipo de Petro presentó al Consejo Nacional Electoral (CNE).

López también recibió una sentencia en EEUU por cargos relacionados con el tráfico de drogas. Fue arrestado en Colombia en junio de 2022.

López Macías, fue extraditado a los Estados Unidos en febrero de 2013 debido a su confianza en el capo Cristóbal Galeano Murcia. Sin embargo, después de cumplir su sentencia en ese país, regresó a Colombia en 2015 y volvió a cometer delitos bajo la apariencia de un arrocero millonario.

Hijo de Petro

Nicolás Petro renunció a su acuerdo con la Fiscalía General para firmar un principio de oportunidad que le aseguraba una pena mínima. Si es declarado culpable de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, corre el riesgo de ser condenado a 15 años de cárcel.

«La lucha de mi vida comenzó hoy, ya sabía que la Fiscalía de Francisco Barbosa no era confiable y hoy lo han demostrado. Me han presionado hasta el límite con la única intención de usar mi libertad para atacar a mi padre», escribió en su cuenta de Twitter, antes conocida como X: «Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo», añadió.

Y lo hizo después de conocer que la Fiscalía General había tomado la decisión de llevarlo a juicio por los delitos mencionados anteriormente, cometidos durante su mandato como diputado en la Asamblea del Atlántico.

La frase final del mensaje, «decidí levantarme y no arrodillarme ante mi verdugo», es una réplica a la que el presidente de Colombia pronunció en un acto público para atacar al fiscal general Francisco Barbosa, con quien mantiene una disputa desde hace años.