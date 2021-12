A Leo Messi le ha quedado una espina clavada con el Barcelona. Se trata de un viejo recuerdo de hace ya 15 años, cuando conquistó su primera Champions, pero no salió a celebrarlo al césped del Estadio de Francia por el enfado que tenía con su entrenador de entonces, Frank Rijkaard. Mientras sus compañeros paseaban la Orejona tras imponerse al Arsenal en aquella final, el argentino, que apenas tenía 18 años en aquel momento, rumiaba su malestar en soledad.

«Lamento lo que hice. No me di cuenta de lo que estaba pasando. En ese momento estaba pensando en el hecho de no haber jugado. Al menos me hubiera gustado estar en el banquillo aquella noche. Hasta mi lesión participé en aquella Champions. Estaba decepcionado. Lamento profundamente ese episodio. Ganamos esa Champions y no estaba seguro de que volvería a pasar porque es una competición difícil de ganar. Luego, afortunadamente, tuve la oportunidad de volver a disfrutarlo», rememora Messi en una entrevista concedida a France Football tras recibir su séptimo Balón de Oro.

Tres lustros después de aquella rabieta, y con cuatro Champions en su palmarés, la Pulga cree que «ahora es diferente». «Tener hijos me ha ayudado mucho poner las cosas en perspectiva. Antes, cuando estaba solo con Antonella, pasaba mucho tiempo encerrado sin querer hablar con nadie ni salir después de una derrota. Cuando era joven, crecí odiando perder. Siempre quería ganar en todo», explica.

En cuanto a las eternas comparaciones con Diego Maradona aclara que «absolutamente nunca» se ha querido medir con su compatriota. «Nunca presté atención a esas comparaciones. Algunas críticas me molestaron en el pasado. Pasé momentos realmente malos en la selección, pero no por estas razones. Me llegan a menudo cosas que me enfadan de las críticas, pero se quedan en el vestuario», comenta.

De igual modo, Messi recalca que nunca ha «mirado lo que otros hacían». «Con Cristiano mantuvimos la competencia en la misma liga durante años. Ha sido maravilloso y nos ha servido para crecer en nuestras carreras, pero sin mirarnos el uno al otro. Solo quería superarme a mí mismo para ser el mejor y no mejor que el otro», subraya.