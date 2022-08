La esperada reacción de Shakira al apasionado beso de Piqué a su nueva novia en público

Gerard Piqué sigue dando mucho que hablar fuera de los terrenos de juego. Y es que Xavi sigue sin contar con él, por lo que futbolísticamente apenas es noticia más allá de formar parte del elenco de suplentes del Barcelona. Sin embargo, es noticia a diario por su situación personal, y este fin de semana ha sido el protagonista total del mundo del corazón tras ser grabado besando a su nueva novia en un concierto.

Algo que no ha debido gustar demasiado a Shakira, la madre de sus hijos y con la que ha estado más de 12 años. La cantante colombiana, con la que Piqué todavía no ha llegado a un acuerdo de divorcio precisamente por el tema de la custodia de los pequeños, estaría muy enfadada con el jugador del Barça tras estas imágenes.

El enfado de Shakira

Socialité, que publicó las fotos y los vídeos del comentado momento, habría tenido acceso a un confidente de la familia de la artista que desvela la primera y esperada reacción de la colombiana a esos besos de Piqué y Clara Chía Martí en público. «Está muy enfadada por el ver al padre de sus hijos con su novia en público”, aseguran en el programa explicando que Piqué habría roto un hipotético pacto por el que no podían aparecer en público junto a sus parejas durante el primer año desde la ruptura.

Así, según el programa, Shakira estaría «muy enfadada», aunque se desconoce si esto afectará al tema del acuerdo de divorcio, un pacto al que no han llegado amistosamente todavía con el principal escollo de la mudanza de sus dos hijos con Shakira a Miami, algo que el zaguero catalán no comparte. Obviamente, positivo no es porque la colombiana puede considerar que Piqué le está faltando el respeto a ella y a sus hijos y ponerse todavía más a la defensiva.