España-Ucrania: la sub-21 busca la final del Europeo

La selección española disputará su sexta semifinal de los últimos siete Europeos sub-21 este miércoles a partir de las 21:00 en el Steaua Stadium de Bucarest frente a Ucrania. Los de Santi Denia buscarán la gran final del torneo en un duelo peligroso, donde ambas selecciones ya se vieron las caras en un partido que será completamente distinto.

España y Ucrania buscarán un sitio en un Europeo sub-21 que ha estado lleno de sorpresas. Países Bajos y Alemanía cayeron en fase de grupos, Francia cayó en cuartos, y selecciones como Ucrania e Israel han logrado meterse en semifinales.

Un duelo que ya vimos en fase de grupos, ya que España y Ucrania se enfrentaron en la tercera jornada de la fase de grupos. Pero esta semifinal no se parecerá en nada a aquel partido. El pasado 27 de junio, ambas selecciones estaban clasificadas y se jugaban el primer puesto. Denia hizo 10 cambios en su once titular. Ucrania también modificó su equipo casi al completo.

Aquel partido tuvo polémica con un gol anulado a Riquelme que no habrá ahora, ya que a partir de cuartos entró el VAR. Y fue un duelo lleno de errores defensivos por parte de ambos equipos. Terminó en empate con un gol de Abel Ruiz en el minuto 90, que metió a la selección española como primera de grupo.

Experiencia y sin experimentos

Santi Denia no hará experimentos ante Ucrania y saldrá con su once de gala, el mismo que eliminó a Suiza en cuartos. Los goles de Sergio Gómez y Miranda, en la prórroga, llevaron a España a semis, y esa es la idea ante una selección ucraniana de la que no hay que fiarse para nada. La selección española busca su sexto Europeo y levantar el triplete tras conseguir los europeos sub-17 y sub-19 con esta generación y con el propio Denia en el banquillo.

Ucrania llega a semifinales con Mudryk, que no jugó en toda la fase de grupos, como estrella ya recuperado. Ante Francia jugó 78 minutos, forzó un penalti, dio una asistencia y demostró que es un jugador diferencial en este Europeo. Una selección con mucha experiencia con la absoluta que eliminó a Francia después de realizar un gran partido. Pero esta España también tiene experiencia, ya no sólo con jugadores jugando a primer nivel, también en este tipo de torneos.