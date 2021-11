Escándalo de grandes dimensiones en Australia. Concretamente, el protagonista es Tim Paine, que ha renunciado recientemente a la capitanía de la selección nacional de críquet por un escándalo sexual que protagonizó unos años atrás y del que ahora se han filtrado detalles. «Es una decisión increíblemente difícil, pero la correcta para mí, mi familia y el cricket. Lamento mi error desde el momento que se produjo», dice.

El «error» al que se refiere el deportista es ese escándalo que finalmente ha afectado a su carrera. Según informan varios medios, Tim envió fotos y mensajes explícitos a una mujer con la que habría trabajado en uno de los clubes por los que ha pasado, concretamente el Tasmania Cricket. «¿Quieres probar mi p***? Fo****, Estoy realmente duro», le decía en uno de esos mensajes que han salido a la luz cuatro años después.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bonnie Paine (@bon.paine)

Fue en 2018 cuando se inició la investigación de este turbio asunto después de que la mujer presentará una queja. El deportista fue absuelto y todo se había mantenido en secreto, hasta ahora… Además de los mensajes también se han filtrado fotos de contenido sexual y explícito y proposiciones directas. Todo ello ocurrió en el año 2017, y Paine en su momento se lo contó a su esposa, que le perdonó y le apoya incondicionalmente ahora.

La empleada acabó presentando esa queja porque fue acusada de robar, y fue en ese momento cuando pasó al ataque informando de esas «fotografías sexualmente explícitas, no deseadas y no solicitadas, de los genitales de Paine, además de otros comentarios sexualmente gráficos». Un Tim Paine que sigue siendo seleccionable, pero cuya situación ahora es difícil por todo el ruido externo que le rodea: «Me lamento de ese error desde el momento en que se produjo. Hoy día sigo haciéndolo. Hablé con esposa y mi familia en ese momento. Estoy enormemente agradecido por su perdón y su apoyo. Pensamos que este incidente había quedado atrás y que podría concentrarme por completo en el equipo, como lo he hecho durante los últimos años».

«Sin embargo, recientemente me di cuenta de que este intercambio de texto privado se haría público. Pensándolo bien, mis actos de 2017 no se corresponden con el estándar de un capitán de la selección o la comunidad en general. Por eso me retiro como capitán. Lamento profundamente el dolor que le he causado a mi esposa, a mi familia y a la otra persona afectada. Lamento el daño que le he causado a la reputación de nuestro deporte», finaliza.