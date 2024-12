Escándalo racista en el fútbol femenino: suspendido un partido por gritos de «¡macacas y negritas!»

Un partido de fútbol femenino en Brasil entre Gremio y River Plate tuvo que suspenderse por gritos de racistas realizados por las futbolistas argentinas a las brasileñas. Un episodio vergonzoso que ha obligado a ambas entidades a pronunciarse a través de sus redes sociales.

«En la parte final del primer tiempo, inmediatamente después de empatar el partido, nuestros deportistas se indignaron al presenciar a jugadores de la selección argentina realizar gestos racistas hacia un recogepelotas», señala el equipo femenino de Gremio en un comunicado de repulsa ante este episodio racista.

El partido se disputó en la noche del viernes con motivo de la Ladies Cup en Sudamérica. El partido terminó al final del primer tiempo después de que River Plate expulsara a sus jugadoras por actos racistas y se quedara sin el número mínimo reglamentario. «Lamentamos lo sucedido y repudiamos cualquier acto discriminatorio», señaló Gremio en sus redes sociales.

«Las jugadoras del equipo contrario llamaron a las chicas de macacas, de negritas. Hubo un caso con un recogepelotas, pero él estaba ahí trabajando. Desde el comienzo del partido ocurrió esta situación. Esto no puede seguir sucediendo. ¿Hasta cuándo vamos a continuar fingiendo que no hay racismo? No es simplemente volver y jugar. Era tranquilizar a las chicas y tener un poco de dignidad. Fuimos agredidos moralmente y está televisado. Todo el mundo lo vio», expresó Thaissan Passos, entrenadora del equipo femenino de Gremio al finalizar el partido.