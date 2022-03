La ACB pasa al primer plano informativo debido al incidente sucedido en el encuentro que midió al Baxi Manresa con Morabanc Andorra, en el que el ala-pívot del conjunto catalán, Chima Moneke, denunció insultos racistas por parte de su homólogo en el equipo andorrano, el español Nacho Llovet. En un partido sin demasiada historia debido a la cómoda victoria (94-60) de los locales, el escándalo salpica con contestación incluida del equipo y jugador afectados.

Llovet y Moneke tuvieron durante el partido roces que pueden incluso considerarse lógicos debido a la rivalidad y el contacto. Sin embargo, el jugador nigeriano acusó a Nacho de proferir comentarios racistas en el transcurso del encuentro. «El lenguaje vulgar (trash talk) está bien si no realizas comentarios racistas. No lo voy a permitir. Nacho Llovet compartes equipo con jugadores negros. Es muy triste que pienses de esta manera», escribió el ‘4’ manresano en las redes sociales tras el encuentro, mencionando incluso a Llovet en este.

Podía esperarse una contestación de Llovet, pero fue la cuenta oficial de su equipo, MoraBanc Andorra, los que contestaron de forma categórica. «Una interpretación inexplicable de una discusión entre los dos. La afirmación es tan grave e inadmisible que nos obliga a contestar. No es verdad y, por supuesto, que Nacho Llovet no es racista. Y lo pueden explicar muchísimos jugadores y compañeros», se podía leer.

Llovet tampoco se quedaría callado y en declaraciones a los medios de comunicación del MoraBanc, negó la acusación del jugador del Baxi Manresa y subrayó que no le dijo «nada ofensivo ni racista» a lo largo del encuentro. «Es triste estar en este punto, pero yo no he escogido estar aquí. No le he dicho nada ni ofensivo ni racista. Este es mi punto de vista y lamento mucho que Moneke haya decidido ir por este camino», aseguraba el catalán.

De la mano de las declaraciones de Llovet llegaban las del entrenador de Andorra, David Eudald. «Un jugador del Manresa ha utilizado las redes para reírse de nosotros y nos ha acusado de comentarios racistas, cuando no voy a permitir que se diga eso de mis jugadores, porque no son racistas», contestaba al término del encuentro, visiblemente molesto por lo sucedido.