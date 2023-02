Enrique Marín: «La MMA transmite valores importantísimos»

WOW 8 ‘El Camino del Guerrero’ será uno de los eventos más impresionantes de MMA que se hayan celebrado en España. Se llevará a cabo el próximo sábado 4 de marzo a partir de las 19:00 en el Palacio de Vistalegre. Las Artes Marciales Mixtas (MMA, en sus siglas en inglés) han llegado para quedarse y así lo demuestra la gran expectación que suscita entre el público. Lo organizará WOW FC, una compañía en crecimiento que está colocando este deporte cada vez más alto.

Enrique Marín, más conocido como Wasabi, es luchador de MMA profesional y el próximo 4 de marzo estará en el Palacio de Vistalegre para competir en la octava edición de WOW FC. Tras la presentación del evento el pasado viernes, Enrique ‘Wasabi’ atendió a OKDIARIO para hablar de los valores que transmite este deporte más allá de los prejuicios que se pueden tener.

Pregunta: ¿Qué le contaría al posible aficionado que no conozca la MMA para que asistiese el 4 de marzo al Vistalegre?

Respuesta: Le diría a la gente que le diera una oportunidad siendo nuevo aficionado porque van a ver un show. Ya no solamente la pelea, que por supuesto es la parte principal, si no la puesta en escena, como salen los luchadores, sus presentaciones o los mini documentales que hay alrededor de ellos. Es un show que es muy bonito de ver y está muy bien vestido en un sitio genial.

P: ¿Qué valores transmite la MMA?

R: Este deporte transmite valores importantísimos que luego puedes extrapolar a cualquier ámbito de la vida. Nosotros somos luchadores, por lo tanto, somos deportistas individuales. No tenemos un equipo o ese trabajo común que genera un equipo. Hay veces que estás cabizbajo y un compañero se encarga de levantarte la moral. La disciplina es otro de los valores que transmite este deporte. Porque la MMA tiene un hándicap. Si te cansas no puedes pedir el cambio. Si te cansas es muy posible que recibas castigo. De alguna manera eso es lo que hace interesante este deporte. Aunque la competición sea muy baja o sea tu primer combate, implica mucha disciplina porque necesitas de tu físico y de tu mente para poder hacerlo bien, y como mínimo estar a la altura.

P: ¿Cree que WOW 8 será el mayor evento de MMA celebrado en España?

R: Yo creo que sí. Esta vez los de WOW FC se han tirado a la piscina y va a salir todo genial. Es un sitio maravilloso donde grupos de música grandes tocan. Todo va a ser a lo grande.

P: ¿Cuál será el mejor combate?

R: Yo creo que el mío va a estar muy bien porque somos dos luchadores experimentados y que no nos arrugamos, y somos bravos. Pero luego hay otros cruces impresionantes: Ucendo vs Chapo, Rafita vs Alessio, etc…