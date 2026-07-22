Encuentran muerto y carbonizado a un periodista en Italia y todo apunta a un cruel asesinato

La muerte del periodista deportivo Luca Esposito ha conmocionado a Italia. El comunicador de 53 años fue hallado calcinado durante la madrugada en una zona agrícola del municipio de Eboli, en la provincia de Salerno, en un caso que los investigadores consideran desde el primer momento un homicidio de extrema violencia.

Todo apunta a que la víctima fue asesinada a tiros antes de que su cuerpo fuera rociado con un líquido inflamable e incendiado para intentar borrar las pruebas. La escena, descrita por varios medios italianos como un «descubrimiento macabro», ha generado una enorme conmoción tanto en el mundo del periodismo como entre los aficionados al fútbol que seguían habitualmente su trabajo.

El hallazgo se produjo cuando los bomberos acudieron a sofocar un incendio en una carretera secundaria de la localidad de Eboli. Durante las labores de extinción encontraron un cuerpo completamente carbonizado entre los matorrales. El estado del cadáver era tan extremo que, en un primer momento, ni siquiera fue posible determinar si pertenecía a un hombre o a una mujer. La identificación solo pudo avanzar después de que los investigadores localizaran en las inmediaciones un vehículo registrado a nombre de Luigi Esposito, conocido profesionalmente y por su entorno como Luca Esposito. Posteriormente, las comprobaciones realizadas por los carabineros permitieron concluir que la víctima era el periodista de 53 años, aunque la confirmación definitiva corresponde a las pruebas forenses y de ADN.

Italia llora la muerte de Luca Esposito

Las primeras investigaciones apuntan a un asesinato. En la zona donde apareció el cuerpo fueron encontrados casquillos de bala, lo que llevó a los forenses a considerar desde el principio que Luca Esposito habría recibido varios tiros antes de que sus asesinos prendieran fuego al cadáver. La Fiscalía de Salerno, dirigida por Raffaele Cantone, coordina una investigación que por el momento mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el móvil del crimen. Los investigadores trabajan para reconstruir las últimas horas de vida del periodista, analizando tanto su entorno personal como profesional.

Luca Esposito era una figura muy conocida en el periodismo deportivo de la región de Campania. Dirigía el portal especializado Tutto Salernitana, dedicado a la información sobre el histórico club italiano, y colaboraba habitualmente con el diario La Città di Salerno y con la cadena de televisión Otto Channel. Además de sus artículos, era un rostro habitual en programas deportivos de televisión y mantenía una presencia activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde compartía análisis, comentarios y contenidos relacionados con el fútbol italiano. Su muerte ha provocado numerosos mensajes de condolencia de compañeros de profesión, aficionados y clubes en Italia.