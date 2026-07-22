Los Knights, de Alcobendas, viajan representando a España a la NFL FLAG Championships en Indianápolis

Royal Oaks Knights representará a España en Indiana con su equipo U15 en los NFL FLAG Championships Presented by Toyota. Este marco de competiciones internacionales de flag football organizadas por la NFL tendrá lugar entre el 24 y 26 de julio en el Droplight Grand Park Sports Campus en Westfield, Indianápolis. Los de Alcobendas lograron clasificarse en el Campeonato de España en noviembre, tras vencer a Camioneros de Coslada en la final.

Así, Leary Knights, equipo de la sección de flag football de The Royal Oaks Knights, viajará a Indiana para representar a España tras proclamarse campeón nacional. Allí participará en una competición internacional junto a equipos de México, Brasil, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemania, China, Australia, Nueva Zelanda, Panamá, Puerto Rico y Estados Unidos, país anfitrión.

El equipo representante de España en Westfield estará compuesto por un roster que incluye buena parte de la Selección española U15. Entre ellos, los quarterbacks Álvaro Campos y Ariadna Mabanag, el blitzer y safety José Martínez, la cornerback Lía Romero, y el receptor Mauro Sánchez. El listado de jugadores lo completan las blitzer y cornerbacks Mara Álvarez y Arwa Darkal, el wide receiver Tiago Romero, y la center Ángela Tarriba. El equipo estará capitaneado por el safety Bernardo Ruíz.

‘Berni’ Ruiz, que se encuentra ya en Estados Unidos, reflexionaba sobre cómo más allá del resultado, será un campeonato muy enriquecedor para su desarrollo como deportivo: «En la competición participarán los equipos más fuertes del mundo, somos conscientes de lo difícil que será sorprenderlos. Pero precisamente por eso creo que nos va a venir genial, es imposible no hacernos más fuertes con esa competencia».

Diego Fernández del Rivero, Head Coach del equipo, nos habla de los frutos de la total implicación de la plantilla, que según apunta se ha visto reflejada en el crecimiento individual de los deportistas «para trabajar en equipo» que les ha permitido ser líderes y aprender a respetar y valorar lo mejor de cada uno. Sin embargo, tiene muy claro el tipo de campeonato que van a disputar y la actitud que deben tener: «No vamos a ningún campeonato a divertirnos. A un campeonato vamos a ganarlo, a competir al máximo nivel, a enfrentarnos a algo que nos va a nutrir».

Sobre Royal Oaks Knights

Royal Oaks Knights es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la promoción y práctica del deporte juvenil en Alcobendas a través del fútbol americano.

Knights fué el primer equipo de fútbol americano en España, como equipo vinculado al MHS (Madrid High School) compitiendo desde 1960. Los orígenes de Royal Oaks Knights se remontan a 1972, con la división del distrito escolar del MHS en dos zonas: Base de Torrejón y Royal Oaks, actualmente El Encinar de los Reyes. Esta es la aparición del primer equipo de fútbol americano en España fuera del territorio de las bases militares estadounidenses. En este periodo Knights se alza con 4 campeonatos nacionales, 1972,75,76 y 77, a los que consiguen sumar los campeonatos nacionales de 2024 y 2025 y 2026.

Actualmente y desde 2014, ofrece a deportistas de Alcobendas, y por extensión de todo el norte de Madrid, la oportunidad de formarse en valores a través del fútbol americano en un equipo dedicado íntegramente al deporte juvenil. Desde entonces han sumado los Campeonatos Nacionales de flag football U13 (2023), U15 (2022, 2024, 2025), U17 (2024, 2025, 2026) y en fútbol americano U17 (2023, 2024, 2026).