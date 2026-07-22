Casemiro se va con Messi: ficha por Inter Miami hasta 2027

Ya es oficial. Casemiro es nuevo jugador del Inter Miami y se une a Leo Messi. El centrocampista brasileño, cinco veces campeón de la Champions League, llega como agente libre y ha firmado por una temporada con opción a extenderla dos más –hasta junio 2029–. Se incorpora al club a la espera de recibir su visa P-1, exclusiva para deportistas que les permite trabajar en Estados Unidos de manera temporal.

El futbolista se mostró motivado y con ganas de empezar esta nueva etapa: «Lo que más me motiva, y creo que esto es algo que compartimos todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo. El proyecto que el club me presentó, junto con el esfuerzo que todos hicieron para que yo estuviera aquí, significa muchísimo para mí».

«Estoy muy agradecido y tengo muchísimas ganas de empezar para poder retribuir esa confianza, no solo durante los 90 minutos de cada partido, sino también en cada entrenamiento. Lo único que puedo decir es gracias, y voy a darlo todo para devolver el cariño y la confianza que el club ha depositado en mí», agregó Casemiro.

La llegada del brasileño permite a Inter Miami cubrir el vacío que había dejado Sergio Busquets tras su retirada hace ya casi un año. Casemiro se encontraba sin equipo después de abandonar el Manchester United, donde fue despedido como una leyenda tras cuatro temporadas vistiendo su camiseta. Ahora comienza una nueva etapa en la MLS, lejos de Europa, donde compartirá vestuario con Leo Messi.

El propietario del club, Jorge Mas, señaló que «la llegada de Casemiro refleja exactamente la ambición de Inter Miami. Aquí nunca nos conformamos, queremos seguir creciendo y elevando nuestro nivel cada temporada. Hemos construido un club global, con la visión de ser no solo el mejor club de Estados Unidos, sino también una referencia del fútbol mundial».

«Casemiro representa a la perfección los valores de este club: liderazgo, mentalidad ganadora y una trayectoria extraordinaria al más alto nivel. Después de haber conquistado todo en el fútbol, su decisión de unirse a Inter Miami demuestra que comparte nuestro deseo de mirar al futuro con la máxima exigencia. Estamos muy felices de darle la bienvenida a nuestra familia», añadió.

Por su parte, David Beckham, copropietario del club, comentó: «Me llena de orgullo darle la bienvenida a Casemiro y a su familia a Inter Miami. Es una persona y un jugador a quien he admirado durante mucho tiempo. Es un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol y, después de una carrera tan extraordinaria con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido hacer de Miami su nuevo hogar».