Inda: "Messi llamó a Casemiro para que fiche por el Inter Miami".

Eduardo Inda no faltó a su cita semanal con El Chiringuito de Jugones, programa en el que tiene su sección de exclusivas. El director de OKDIARIO, en su visita al espacio deportivo que presenta Josep Pedrerol, desveló una información de última hora acerca del futuro de un ex jugador del Real Madrid como es Carlos Henrique Casemiro, al que Leo Messi ha llamado para intentar convencerle para que se marche a Estados Unidos la próxima campaña.

«Leo Messi ha llamado este fin de semana a un ex jugador del Real Madrid que dejó un recuerdo maravilloso y que se llama Casemiro», comenzó desvelando en exclusiva Eduardo Inda en el centro del plató. «Anunció en entero que se marchaba del United. Tiene ofertas de LA Galaxy, de Arabia y ahora el principal candidato es el Inter Miami», añadió el director de OKDIARIO.

Carlos Henrique Casemiro, que en febrero cumplió 34 años, está afrontando los últimos años de su carrera y el próximo 30 de junio termina su contrato con el Manchester United, club al que llegó después de una exitosa carrera en el Real Madrid. El mediocentro brasileño está concentrado en este tramo final del curso, ya que los red devils, desde la llegada de Michael Carrick, están metidos de lleno en la lucha por regresar a la Champions League.

Hace meses Casemiro tomaba la decisión de dejar Old Trafford cuando terminase su relación contractual con el Manchester United y ni la mejoría que ha dado el equipo le va a hacer cambiar de opinión. En el horizonte, una multitud de propuestas. Ofertas no le van a faltar al centrocampista brasileño, ya que otros equipos europeos, clubes de su Brasil natal y ligas más exóticas, como la MLS, llamarán a su puerta.

Tal y como ha informado Eduardo Inda, uno de los equipos que tanteará a Carlos Henrique Casemiro será el Inter Miami, donde está jugando Leo Messi. El rosarino, que vivió años de gran rivalidad en los Barcelona – Real Madrid con el brasileño, ha optado por llamarle por teléfono para intentar convencerle de que acepten la propuesta del club que dirigen Jorge Mas y David Beckham para que cambie Mánchester por Florida.