Pipi Estrada nos trae las notas de la semana poniendo énfasis en el mérito de Mondo Duplantis batiendo el récord del mundo de salto en pértiga en los Mundiales de Tokio. La cara se la lleva el atleta sueco y la cruz un Valentino Rossi que demostró su falta de deportividad alegrándose de la caída de Marc Márquez en Misano. Todo eso y mucho más con el toque personal del periodista asturiano.