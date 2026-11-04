DKM Fútbol: el legado de Fernando Daucik y Ladislao Kubala adaptado al siglo XXI

El fútbol ha cambiado considerablemente en las últimas décadas, con la incorporación de nuevas tecnologías, herramientas estadísticas y sistemas de evaluación del rendimiento. Sin embargo, algunas cuestiones siguen siendo fundamentales: cómo seleccionar a los jugadores adecuados, cómo mejorar sus prestaciones y cómo conseguir que una plantilla funcione como un equipo. Esas son algunas de las premisas sobre las que trabaja Daucik Kubala Management (DKM), la consultora deportiva dirigida por Javier Daucik Kubala.

Su proyecto tiene un componente histórico. Javier es hijo de Fernando Daucik, entrenador checoslovaco que dejó una profunda huella en el fútbol español, y sobrino de Ladislao Kubala, una de las mayores leyendas de la historia del FC Barcelona que tiene una estatua en su honor enfrente de la tribuna del Camp Nou. La experiencia de ambos constituye el punto de partida de una metodología que busca trasladar al fútbol actual los principios de análisis, planificación y preparación que marcaron aquella época.

Una historia familiar ligada al fútbol español

Fernando Daucik desarrolló una extensa carrera en España, donde dirigió a clubes como el Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid y Real Zaragoza. Su palmarés incluye tres títulos de Liga y siete Copas de España -el que más en la historia de nuestro fútbol-, además de otros trofeos. En el club azulgrana compartió una etapa especialmente brillante con su cuñado Ladislao Kubala, protagonista de uno de los equipos más recordados de la historia culé junto a los Basora, César, Moreno, Manchón…

La llegada de la familia a España estuvo precedida por una huida de la Europa central de posguerra. Según recuerda Javier Daucik, sus padres atravesaron la nieve con sus cinco hijos y tuvieron que superar controles fronterizos antes de encontrar una salida hacia España. Los contactos familiares y la ayuda de Josep Samitier facilitaron el viaje, que permitió a Fernando Daucik continuar su trayectoria profesional en el fútbol español.

La relación entre Daucik y Kubala fue tanto familiar como deportiva. Ambos compartieron una visión del fútbol basada en la preparación y en la organización del equipo, con una atención especial a las características de cada jugador.

“Mi padre tenía un sistema muy claro para seleccionar a los jugadores y establecer sus capacidades, tanto físicas como mentales”, explica Javier Daucik. Aquella forma de trabajar constituye hoy una referencia para DKM, que pretende adaptar esos fundamentos a las posibilidades que ofrecen los datos y la tecnología.

El método DKM: analizar para mejorar

La consultora, que comenzó sus operaciones en 2017 aunque tiene un legado futbolístico con más de 70 años de historia-, basa su actividad en el estudio de los indicadores más relevantes del juego, tanto colectivos como individuales. El proceso comienza con el análisis de los partidos y de las características de la plantilla para identificar los aspectos que están funcionando por debajo de los objetivos previstos.

A partir de ese diagnóstico, DKM elabora un informe con las deficiencias detectadas y plantea medidas para corregirlas mediante el trabajo técnico, táctico y específico por posiciones. La finalidad es que cada futbolista mejore sus prestaciones y que esa evolución tenga un efecto positivo sobre el funcionamiento del conjunto.

La tecnología desempeña un papel importante, aunque la propuesta no se limita a recopilar estadísticas. La clave está en distinguir los datos relevantes, interpretarlos correctamente y convertirlos en decisiones aplicables a los entrenamientos y a la competición. “Los datos actuales te dan una base más profunda para optimizar a los jugadores”, señala Daucik, que defiende la utilidad de combinar el análisis cuantitativo con el conocimiento del juego.

El responsable de DKM también pone el acento en la necesidad de abordar los problemas desde su origen, en lugar de recurrir únicamente a cambios de entrenador o fichajes. “Un equipo no mejora por casualidad. Hay que saber elegir a los jugadores, conocer sus capacidades y trabajar sobre los indicadores que determinan su rendimiento. Si la plantilla no reúne las condiciones necesarias, ningún método puede hacer milagros; pero, con los jugadores adecuados y un trabajo bien planificado, se puede cambiar la dinámica de un equipo”, afirma.

La empresa ofrece servicios de consultoría deportiva, análisis del rendimiento, asesoramiento en la planificación de plantillas, scouting y formación de entrenadores. Su trabajo puede abarcar desde la evaluación de un equipo que atraviesa una mala racha hasta la planificación de un proyecto deportivo a medio plazo.

La importancia de elegir bien a los jugadores

Uno de los principios de DKM es que ningún sistema de trabajo puede compensar completamente una plantilla que no reúna las condiciones necesarias para competir. Por eso, la selección de los futbolistas y la planificación deportiva constituyen una fase esencial.

La metodología contempla las características físicas, técnicas, tácticas y psicológicas de cada jugador, así como su capacidad para adaptarse a las necesidades de una posición concreta. El objetivo es encontrar perfiles que encajen en el modelo de juego y que puedan evolucionar a través de un trabajo individualizado.

La cohesión del vestuario también ocupa un lugar destacado. DKM considera importante que todos los integrantes de una plantilla comprendan su papel y se sientan partícipes del proyecto, independientemente de los minutos que disputen. La comunicación, la distribución de responsabilidades y la implicación colectiva forman parte de un proceso que no se limita al entrenamiento sobre el césped.

Cantera y formación integral

El desarrollo del talento joven es otro de los ámbitos de actuación de DKM. La consultora contempla programas de entrenamiento, formación, campus y gestión de cantera, con el propósito de facilitar la progresión de los futbolistas desde las categorías inferiores.

La evaluación individual permite identificar fortalezas, detectar carencias y adaptar las sesiones a las necesidades de cada jugador. El trabajo no se limita a la técnica o a la condición física: también incluye la toma de decisiones, la comprensión táctica y la capacidad para competir dentro de una estructura colectiva.

Daucik defiende la importancia de que los clubes mantengan una planificación equilibrada entre las incorporaciones externas y el desarrollo de sus propios futbolistas. La cantera puede aportar recursos deportivos y continuidad al proyecto, siempre que exista una estructura adecuada para formar y promocionar a los jóvenes.

La preparación específica por posiciones, la psicología deportiva y la mejora de los hábitos relacionados con el descanso y la alimentación completan una propuesta que entiende al futbolista como un proyecto integral.

Una mirada al fútbol actual

La metodología de DKM conecta con algunos de los principales debates del fútbol español: la planificación de las plantillas, el papel de las direcciones deportivas, el uso de datos y la necesidad de construir proyectos capaces de resistir los altibajos de la competición.

La consultora apuesta por analizar las causas de los resultados antes de tomar decisiones. Una mala racha puede responder a distintos factores, desde deficiencias individuales hasta problemas de organización o falta de adaptación al modelo de juego. El diagnóstico debe permitir establecer prioridades y orientar el trabajo posterior.

La empresa desarrolla también actividades de formación para entrenadores y profesionales, con contenidos relacionados con el análisis del juego, el scouting y la aplicación de la metodología a distintos niveles competitivos. Entre sus líneas de actividad figuran, además, los proyectos internacionales y el desarrollo de iniciativas formativas.

Para Javier Daucik Kubala, la historia de su familia constituye “una referencia que debe evolucionar con el deporte”. La experiencia de Fernando Daucik y Ladislao Kubala pertenece a otra época, pero los principios de preparación, selección y organización mantienen su relevancia.

DKM Fútbol busca precisamente trasladar ese legado a un entorno cada vez más profesionalizado, en el que la tecnología aporta nuevas herramientas, pero donde el conocimiento del juego y la capacidad para convertir el análisis en trabajo práctico siguen siendo esenciales.