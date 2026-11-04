Este miércoles, los quioscos vuelven a llenarse de actualidad rosa con nuevas ediciones de las principales revistas del corazón. ¡HOLA!, Semana, Lecturas y Diez Minutos presentan unas portadas en las que conviven la información de actualidad, las historias personales de los rostros conocidos y algunos de los nombres más destacados del panorama social. Una semana en la que la actualidad también deja espacio para la emoción.

Una de las grandes protagonistas es Rania de Jordania, que ocupa la portada de ¡HOLA! con unas imágenes exclusivas de su visita privada a Madrid junto a su familia. Según adelanta la publicación, el desplazamiento estaría relacionado con un tratamiento médico. La reina vuelve así a despertar el interés de la prensa internacional, que sigue de cerca cada uno de sus movimientos y sus apariciones públicas. La revista también reserva un espacio destacado para la reina Sofía, que cumple 88 años y protagoniza un reportaje en el que se desvelan algunos de sus planes menos conocidos.

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Por su parte, Semana apuesta por una portada de profundo contenido emocional. Bajo el titular ‘El dolor de todo un país’, la revista recoge la conmoción provocada por el grave accidente ferroviario de Urda, que, según la información publicada en su portada, deja un balance de 69 fallecidos y cerca de 200 heridos. Los Reyes encabezan el duelo y muestran su apoyo a las víctimas en unos días especialmente difíciles. La publicación también dedica un espacio a las historias personales que hay detrás de la tragedia, poniendo rostro a quienes han perdido la vida.

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En Lecturas, el protagonismo es para Alexia Putellas. La futbolista aparece sosteniendo un trofeo en una portada que destaca su capacidad para emocionar al mundo e inspirar a millones de niñas. La revista también incluye una entrevista con Ferran Adrià, que recuerda la dimensión de El Bulli y revela que el restaurante llegó a recibir dos millones de peticiones de reserva al año.

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La nota más optimista llega de la mano de Diez Minutos, que lleva a portada a Christian Gálvez y Patricia, fotografiados juntos y sonrientes. La pareja atraviesa una etapa de ilusión y felicidad, con un nuevo proyecto entre manos que despierta expectación. La publicación completa su propuesta con otros nombres propios: María del Monte, que habla de la alegría compartida con Inmaculada; Andrea Duro, protagonista por su romántica boda con Guillermo, y Gloria Camila, que estrena casa en Madrid.

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Cuatro portadas, cuatro maneras de contar la actualidad y un mismo interés por descubrir qué ocurre detrás de los nombres que ocupan titulares. Desde la realeza hasta el deporte, pasando por las parejas del momento y las historias que emocionan al país, las revistas vuelven a demostrar que la actualidad social tiene muchos rostros y muchas historias que contar.