Rania de Jordania luce el mismo anillo inteligente que el Rey Juan Carlos: la joya ‘tech’ que conquista a la realeza

Rania de Jordania, Juan Carlos I y el príncipe Harry se suman a la tendencia del anillo inteligente, un accesorio que combina tecnología, bienestar y diseño minimalista. Lejos de los relojes deportivos convencionales, el Oura Ring se integra en el día a día como una joya discreta que también permite registrar distintos indicadores de salud.

Rania de Jordania: una joya tecnológica entre pedrería y alta moda

La reina Rania de Jordania vuelve a demostrar su capacidad para combinar elegancia y modernidad con un estilo en el que los accesorios tecnológicos encuentran su espacio. El Oura Ring forma parte de sus complementos habituales y encaja con una estética contemporánea que combina prendas sofisticadas, joyas discretas y piezas de grandes firmas internacionales.

Su estilo se caracteriza por el equilibrio entre tradición y tendencias actuales. La reina apuesta por siluetas estructuradas, accesorios cuidadosamente seleccionados y colores que se han convertido en parte de su identidad visual, como el azul bebé. Una forma de vestir que demuestra que la innovación también puede integrarse en los códigos clásicos de la moda real.

Juan Carlos I: años de ventaja en la tendencia tech

El rey emérito Juan Carlos I lleva años luciendo su anillo inteligente en el dedo corazón de la mano izquierda. Se le ha visto con él en distintas apariciones públicas, desde la celebración de su 87 cumpleaños en Abu Dabi hasta la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, celebrada en 2024.

Su elección resulta llamativa en un entorno donde los complementos suelen asociarse a la tradición y al patrimonio familiar. Frente a las tiaras, los relojes de lujo y las joyas históricas, el anillo de Oura responde a una función práctica: registrar información relacionada con el bienestar cotidiano.

Juan Carlos I fue uno de los primeros miembros de la realeza española en popularizar esta clase de accesorio tecnológico a través de sus apariciones públicas. Su presencia habitual en el dedo del emérito lo ha convertido en uno de los complementos más reconocibles de su imagen.

El príncipe Harry también se apunta

El príncipe Harry, marido de Meghan Markle, también ha sido asociado al uso de dispositivos tecnológicos de seguimiento de la salud. Su nombre se suma al interés que despiertan estos accesorios entre figuras públicas que buscan incorporar herramientas de monitorización a sus rutinas.

Los anillos inteligentes ofrecen una alternativa a los smartwatches , especialmente para quienes prefieren prescindir de una pantalla en la muñeca. Su apariencia se acerca más a la de una joya convencional y permite llevarlos tanto con ropa formal como informal.

¿Qué mide el Oura Ring?

El dispositivo registra el sueño, la actividad física, la frecuencia cardiaca, la variabilidad de la frecuencia cardiaca y las tendencias de temperatura corporal . Según el modelo y las funciones disponibles, también ofrece estimaciones relacionadas con la respiración y la saturación de oxígeno en sangre.

La información se consulta desde una aplicación móvil, donde se presentan tendencias y patrones que pueden ayudar a comprender mejor el descanso y la recuperación. Aunque estos datos aportan información sobre determinados hábitos, el anillo no sustituye una evaluación médica ni permite diagnosticar enfermedades por sí sólo .

Su principal diferencia frente a otros wearables es la ausencia de pantalla: registra información durante el día y la noche sin reclamar la atención constante del usuario.

Oura Ring 5: diseño y sensores en evolución

La próxima evolución de la gama ha despertado interés por las posibles mejoras estéticas y técnicas. Entre las informaciones difundidas sobre el Oura Ring 5 figuran una silueta exterior más redondeada, nuevos acabados y cambios en la disposición de los sensores.

No obstante, las características procedentes de filtraciones no deben considerarse especificaciones oficiales hasta que la marca las confirme. La evolución de esta categoría apunta a una integración cada vez mayor entre diseño, comodidad y seguimiento de la salud, con dispositivos concebidos para acompañar al usuario sin convertirse en el centro de atención.