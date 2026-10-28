Las revistas del corazón llegan esta semana cargadas de nombres propios, historias personales y fotografías que prometen dar mucho que hablar. La princesa Leonor vuelve a ocupar un lugar destacado en los quioscos gracias a su papel en los Premios Princesa de Asturias, donde su complicidad con la reina Sofía ha centrado buena parte de la atención. Pero no es la única protagonista: Tana Rivera, Aitana y Leo Messi también se hacen un hueco en unas portadas que combinan actualidad institucional, relaciones personales y confesiones sobre el futuro.

Leonor, protagonista indiscutible

La revista ¡Hola! apuesta por la princesa Leonor en su portada de la semana. Bajo el titular «La princesa Leonor, de cerca», la publicación dedica un amplio espacio a la heredera al trono y a su presencia en los Premios Princesa de Asturias. La revista destaca su creciente protagonismo y propone 21 claves para conocer mejor a la futura reina con motivo de su 21 cumpleaños.

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Por su parte, Semana pone el foco en la relación entre Leonor y su abuela, la reina Sofía. «Leonor, el orgullo de su abuela» es el titular elegido para una portada que subraya la complicidad entre ambas durante la entrega de los galardones. Una imagen conjunta de las dos refleja la cercanía familiar en una cita especialmente importante para la princesa.

Ambas publicaciones coinciden así en situar a Leonor en el centro de la actualidad social. Su presencia pública, su evolución institucional y su relación con la familia real siguen despertando un enorme interés entre los lectores.

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Tana Rivera vuelve a acaparar miradas

Otra de las protagonistas de la semana es Tana Rivera, que aparece en las portadas de ¡Hola! y Diez Minutos. La primera destaca su reaparición en una cita para celebrar una ocasión especial, rodeada de recuerdos y reencuentros. Diez Minutos, por su parte, recoge unas declaraciones atribuidas a la joven sobre su relación con Andrés, en las que expresa el cariño que siente por él.

La presencia de Tana vuelve a despertar curiosidad por su vida personal y por una historia sentimental que continúa generando interés en la prensa del corazón.

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Aitana y sus planes de futuro

Diez Minutos también reserva un espacio destacado para Aitana. La cantante aparece sonriente en su portada y comparte una reflexión sobre sus deseos personales: «Me haría ilusión casarme y tener hijos». Unas palabras que muestran una faceta más íntima de la artista, más allá de los escenarios y de sus proyectos profesionales.

Messi, reconocido por su talento y solidaridad

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La revista Lecturas lleva a su portada a Leo Messi junto a su mujer, Antonela Roccuzzo. El futbolista recibe el protagonismo por el Premio Princesa de Asturias, con el que se reconoce su talento, humildad y labor solidaria.

En definitiva, las portadas de esta semana ofrecen un retrato variado de la actualidad: Leonor consolida su protagonismo, Tana Rivera vuelve a despertar interés, Aitana habla de sus ilusiones y Messi suma un nuevo reconocimiento. Una combinación de realeza, amor y grandes nombres que vuelve a demostrar el poder de atracción de la prensa del corazón.