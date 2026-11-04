Antonio Martín Carrillo, ingeniero que implantó el LZB en 1992: «Si se va la luz en un tren es buena señal; significará que no se va a acercar otro tren»

Antonio Martín Carrillo, ingeniero aeroespacial e impulsor técnico de la Alta Velocidad (AVE) en España, ha analizado en el programa Y ahora Sonsoles las claves sobre el trágico accidente ferroviario entre Urda y Los Yébenes (Toledo), que ya se ha cobrado la vida de al menos 69 personas. El experto ha analizado las decadencias del sistema ferroviario en nuestro país y la falta de mantenimiento por parte de las entidades públicas, Renfe y Adif.

El experto ferroviario explica que fue uno de los pioneros en poner en marcha el sistema de seguridad LZB en los trenes de España en 1992. En su alegato donde reclamaba una profunda renovación del sistema, Antonio Martín ha aclarado una preocupación frecuente entre los usuarios del tren en España. «Si están en un tren parado y se queda a oscuras, no hay que tener miedo de una colisión», ha desvelado.

El ingeniero prosigue: «Si se va la luz en un tren es buena señal, significa que no van a acercarse trenes alrededor. Ocurre porque el tren se ha desenganchado de la catenaria, la que conecta con la luz, y no se van a acercar otros trenes». Con esta explicación, muchas personas probablemente se queden más tranquilas cuando vuelvan a enfrentarse a una situación similar.

Antonio Martín Carrillo reflexiona sobre cómo ocurrió el accidente

En el programa Mañaneros 360, Antonio Martín Carrillo expresó también su sorpresa ante lo ocurrido y puso el foco en la posibilidad de que un tren invada una vía cuando hay otro convoy sobre ella. «Es imposible que ocurra lo que ha ocurrido, no es posible que se invada una vía cuando hay otro tren sobre ella», ha afirmado durante.

Por otra parte, ha destacado que el sistema LZB está instalado «en toda la línea desde Madrid hasta Sevilla» y lo ha descrito como «un sistema superprobado, sistema alemán», aunque algunas compañías de trenes ya lo calificaban como «bastante antiguo» y que estaba «al final de su vida útil». Según ha dicho, creía que en algunos tramos ya empezaba a sustituirse por el ERTMS.