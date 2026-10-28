Antonio Martín Carrillo, ingeniero experto, sobre el accidente: «Es imposible que ocurra lo que ha ocrruido, no es posible que se invada una vía cuando hay otro tren sobre ella»

El accidente ferroviario de Toledo ha provocado una nueva tragedia en España. El siniestro se ha producido en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía y ha obligado a interrumpir la circulación mientras los equipos de emergencia trabajan en la zona y se atiende a los pasajeros afectados. Por el momento hay 64 fallecidos confirmados.

La colisión ha tenido lugar a las 08:35 de la mañana de este miércoles, cuando un AVE de Renfe, con destino Sevilla, ha alcanzado a un tren Iryo, que se encontraba detenido entre Urda y Los Yébenes, en Toledo. Como consecuencia del impacto, los últimos coches del convoy de Iryo han descarrilado y varios vagones han caído por un terraplén. Las causas del accidente continúan bajo investigación.

Lo ocurrido ha abierto interrogantes sobre los mecanismos que regulan la circulación ferroviaria y que deben contribuir a evitar que dos trenes colisionen. La primera versión facilitada por el Gobierno apunta a un posible error humano de un operador de Adif ante una avería del sistema principal de señalización, aunque será necesario esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.

Antonio Martín Carrillo cuestiona cómo pudo producirse el accidente

El ingeniero experto Antonio Martín Carrillo ha expresado su sorpresa ante lo ocurrido y ha puesto el foco en la posibilidad de que un tren invada una vía cuando hay otro convoy sobre ella. «Es imposible que ocurra lo que ha ocurrido, no es posible que se invada una vía cuando hay otro tren sobre ella», ha afirmado durante el programa Mañaneros 360.

La investigación deberá aclarar qué sucedió en los instantes previos a la colisión, qué sistemas de señalización y protección estaban operativos y por qué no se evitó el impacto. Por el momento, las hipótesis sobre un posible fallo técnico o humano no constituyen una conclusión definitiva sobre las causas ni permiten atribuir responsabilidades.