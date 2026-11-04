Toño, ferretero, sobre cómo secar la ropa en invierno: «Es un inventazo y consume mucho menos que una secadora»

Un ferretero ha desvelado un truco para secar la ropa en invierno y tiene que ver con un producto novedoso que algunos comercios venden y es un cubre tendederos. Este pack lleva incorporada una lona para cubrir la ropa mojada y, además, un calefactor que podrá secar todas las prendas en menos de una hora. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que ha dicho este experto en ferretería sobre cómo secar la ropa durante los meses de invierno.

Con el mes de noviembre han llegado las lluvias y el frío, que se quedarán en España hasta el próximo mes de marzo. El nuevo mes ha llegado con un descenso generalizado de las temperaturas en la península ibérica que será un anticipio de lo que se vivirá en los meses de diciembre y enero, en los que el general invierno hará acto de presencia en el territorio español. Además, después de uno de los veranos más calurosos de los últimos años, los expertos ya especulan con un invierno de temperaturas extremas.

A ello se le añade que este invierno será duro a nivel energético por la falta de suministros y el aumento de los precios del combustible derivado del conflicto de Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz. Y todo ello con los precios disparados: España subiendo a más de un 20% en el último año por el aumento de los costes y el regreso del IVA del 21% a la temida factura de la luz. Por ello, todo hace indicar que este invierno habrá que hacer ejercicios de ingeniería para poder calentarse sin pagar más de la cuenta.

Un truco para secar la ropa en invierno

Por ello, el @elferretero_escrig ha desvelado un truco para que secar la ropa durante este invierno no se convierta en una quimera. Con la llegada del frío, las lluvias y la humedad, realizar este proceso se convierte en una tortura y, para no tirar de secadora, este ferretero ha dado una herramienta que se está comercializando en el mercado con notable éxito.

«Ahora en invierno, con la humedad, el frío y muchos días de lluvia, si no tienes secadora, esto es la mejor opción», dice en los primeros segundos de vídeo mientras señala un cubre tendederos, que está formado por una lona con calefactor incorporado.

@elferretero_escrig Hoy te enseño este cubre tendederos, que es la mejor solución si no tienes secadora. Busca la web www.ferreteriaescrig.com y pon la palabra cubretendedero y ahí lo tienes!! Feliz navidad!!! ♬ sonido original – Toño Escrig

«Ya habéis visto lo fácil que es de montar», dice después de sacar una especie de lona para cubrir el tendedero. «Ponéis la lona, ponéis el calefactor como mínimo a 15 centímetros y a secar la ropa», cuenta mientras lleva a cabo el proceso de secado. «Dejaros de comprar secadoras, que son supercaras y consumen un huevo», avisa. «Esto por menos de 50 euritos os va a dejar la ropa superseca y encima, si se rompe el calefactor del baño, lo podéis coger», cuenta a la vez que resalta otra de las ventajas de este producto: «En una hora la ropa está seca».

La gran duda, que añaden muchos usuarios en la caja de comentarios, es si el calefactor no consumirá más electricidad que la secadora, que se suele utilizar para secar la ropa durante los meses de invierno.