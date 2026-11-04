La AEMET activa las alertas por lluvias intensas: estas zonas de España se preparan para otra jornada de paraguas y frío

España afronta una nueva jornada de inestabilidad meteorológica con lluvias que pueden llegar a ser fuertes y persistentes en distintos puntos del país. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene la atención sobre el Mediterráneo, el sureste y el entorno del estrecho, donde se esperan los episodios más destacados. Mientras tanto, las temperaturas continuarán dejando un ambiente frío a primera hora, con heladas en algunas zonas del interior y máximas contenidas en buena parte de la península.

Lluvias fuertes en el Mediterráneo y el sur

La previsión de la AEMET para este miércoles 4 de noviembre apunta a que los chubascos seguirán siendo protagonistas en el sur y el sureste peninsular, así como en Baleares. Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes y persistentes en el estrecho, Ceuta, los litorales de Alborán y del sureste, además de puntos de la Comunidad Valenciana. También se esperan lluvias, aunque en principio menos intensas, en los sistemas béticos, el este de Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña.

La situación obliga a prestar atención a los avisos meteorológicos. Entre las zonas con previsión de avisos amarillos figuran áreas de Alicante y Valencia, el Campo de Cartagena y Mazarrón, Cádiz y Ceuta. En Canarias también se esperan chubascos que pueden adquirir intensidad fuerte, especialmente en las islas de mayor relieve. La distribución y los horarios de los avisos pueden cambiar, por lo que conviene consultar las actualizaciones oficiales antes de desplazarse.

El frío seguirá presente a primera hora

Las temperaturas continuarán siendo otro de los elementos destacados de la jornada. En el interior peninsular se esperan mínimas bajas, con valores bajo cero en algunas capitales de provincia, mientras que las heladas podrán aparecer en zonas de montaña y áreas próximas. Soria podría registrar alrededor de -5 grados, y Ávila, Teruel y Salamanca también podrían amanecer con temperaturas negativas.

Durante las horas centrales, el ambiente será más suave en las zonas donde predominen los claros, aunque el frío seguirá notándose especialmente al amanecer y por la noche. En el litoral mediterráneo, las temperaturas serán más moderadas, pero la nubosidad y las precipitaciones harán que la sensación térmica resulte menos agradable en algunos momentos.

¿Cuándo mejorará el tiempo?

La previsión apunta a una evolución progresivamente más estable a partir del jueves 5 de noviembre en buena parte de la península y Baleares. No obstante, todavía podrían registrarse precipitaciones en el estrecho, Ceuta y los litorales de Alborán y del Mediterráneo, además de en el archipiélago balear. Por tanto, el episodio de inestabilidad no desaparecerá de golpe y habrá que seguir las actualizaciones de la AEMET.