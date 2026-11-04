Alemania esta buscando cocineros para trabajar en un hotel todo el año: 14 pagas y hasta 4.500 euros netos con comida y alojamiento gratis

Buscar trabajo no sólo se limita a hacerlo en nuestro país. Podemos hacerlo sin problema en otros países, al margen de la burocracia o de todo lo que tengamos que hacer para lograr un permiso de trabajo en el extranjero y en el caso de Alemania, acaba de dar a conocer una oferta en la que busca trabajadores para cubrir puestos en el sector de la hostelería con algunas vacantes que pueden resultar especialmente interesantes para cocineros españoles que estén pensando en trabajar fuera. No sólo por el sueldo, sino por la posibilidad de disponer de alojamiento y comida sin tener que pagarlos lo que supone un ahorro importante, sobre todo durante los primeros meses en otro país.

La oferta, publicada en Indeed por Raditi para distintos hoteles y restaurantes de cuatro y cinco estrellas, incluye empleos en Alemania y Austria y no está limitada a una única temporada. También se buscan trabajadores para incorporarse durante todo el año. Y en cuanto a los sueldos, dependen bastante del puesto y de la experiencia, pero un chef ejecutivo puede alcanzar los 4.500 euros netos mensuales. En Austria, además, se especifican 14 pagas anuales.

Alemania esta buscando cocineros para trabajar en un hotel todo el año

Aunque en el anuncio aparecen numerosas vacantes dentro de los hoteles, la cocina ocupa una parte importante de la selección. No se busca únicamente a chefs con años de experiencia, ya que también figuran puestos para ayudantes, cocineros de desayuno o personal de apoyo. Los salarios más altos corresponden a los Chef de Cuisine. Para estos profesionales se ofrecen entre 2.800 y 4.500 euros netos al mes. Un escalón por debajo se encuentran los Sous Chef, que pueden cobrar desde 2.300 hasta 4.000 euros, unas cantidades que varían en función del establecimiento y del puesto que finalmente ocupe el candidato.

Para los Chef de Partie la horquilla es de 2.000 a 2.500 euros netos y los pasteleros pueden cobrar hasta 3.000 euros. También aparecen vacantes para Demi Chef de Partie, con salarios que parten de 1.700 euros. Y quienes tengan menos experiencia también pueden encontrar una oportunidad. Los cocineros de desayuno, ayudantes de cocina, Commis de Cuisine y lavaplatos tienen asignados sueldos de entre 1.600 y 2.000 euros netos mensuales.

Dónde están los puestos de trabajo

Las vacantes están sobre todo en Alemania y se concentran en dos destinos: Konstanz, en Baden-Wurtemberg, y Garmisch-Partenkirchen, en Baviera. Esta última localidad se encuentra en una de las zonas turísticas de montaña más conocidas del sur de Alemania y muy cerca de la frontera austríaca.

Las ofertas abarcan también para Austria donde de hecho es mucho más extensa. Raditi menciona localidades de Tirol, Vorarlberg, Salzburgerland y Carintia, entre las que se encuentran Kitzbühel, Saalbach, Zell am See, Kaprun, Seefeld, Schladming, St. Anton am Arlberg, Lech am Arlberg, Obergurgl, Flachau o Bad Gastein. Y precisamente en los contratos austríacos aparece una de las condiciones más atractivas del anuncio: 14 pagas anuales. La empresa lo especifica en las remuneraciones correspondientes a Austria, de modo que esta condición no puede darse por garantizada para los puestos que se ofrecen en Alemania.

Se buscan otros perfiles además de cocineros

Los hoteles no buscan exclusivamente cocineros. La oferta es también para un jefe o subjefe de restaurante que puede cobrar entre 2.200 y 2.600 euros netos mensuales y los camareros de barra, de 2.000 a 2.400 euros. También aparecen puestos para Chef de Rang, camareros de comida y bebida y personal de desayuno, además de recepcionistas, conserjes, camareras de pisos y trabajadores de limpieza.

Más llamativas son algunas de las otras profesiones incluidas en la convocatoria. Se necesitan cosmetólogos, terapeutas de spa, masajistas, jardineros e incluso instructores de equitación. En estos casos las remuneraciones parten generalmente de 1.600 euros y pueden llegar hasta los 2.300 euros netos, dependiendo de la función.

Habitación individual y comida gratis

Trasladarse a Alemania o Austria para trabajar implica asumir unos gastos que pueden hacer que una oferta con un buen salario deje de resultar tan atractiva, especialmente si hay que pagar un alquiler desde el primer mes. Aquí ocurre algo diferente. Los trabajadores seleccionados tendrán comida gratuita y alojamiento en una habitación individual. Por tanto, no tendrán que destinar parte de su sueldo a estos dos conceptos mientras permanezcan trabajando en el hotel.

La oferta añade seguro médico y social completo y, en algunos establecimientos, la posibilidad de utilizar las propias instalaciones del hotel. Se mencionan gimnasios, piscinas y zonas de bienestar, aunque las ventajas concretas dependerán de cada empresa. Puede haber también forfaits de esquí, cursos de alemán y descuentos en los servicios del establecimiento. Para quienes consigan un contrato fijo se contemplan vacaciones pagadas.

La empresa se ocupa, además, de parte del proceso previo al traslado. La búsqueda de empleo y la preparación del currículum profesional son gratuitas y se ofrece asistencia en ocho idiomas. También hay ayuda para realizar trámites administrativos y organizar el viaje.

Cómo apuntarse a la oferta publicada

La solicitud puede enviarse online desde el propio anuncio de Indeed. Raditi explica que, después de recibirla, el candidato obtendrá automáticamente una confirmación. A partir de ese momento comienza el proceso de selección. La empresa fija un plazo máximo de diez días laborables para tramitar las candidaturas y avisa de que sólo contactará posteriormente con las personas que hayan sido preseleccionadas.

La incorporación prevista es inmediata y se puede optar tanto a trabajos de temporada como a puestos durante todo el año. Antes de aceptar cualquier propuesta, eso sí, habrá que comprobar qué hotel realiza finalmente la contratación, en qué país está situado y cuáles son las condiciones concretas aplicables a ese puesto.