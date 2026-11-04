Los Ángeles anuncia taxis voladores para evitar los atascos durante los Juegos Olímpicos de 2028: superarán los 240 km/h

Los Ángeles quiere cambiar la forma de desplazarse por una de las ciudades con más tráfico de Estados Unidos. Archer Aviation y AEG, el gigante del entretenimiento responsable del complejo L.A. LIVE, han anunciado una colaboración para desarrollar un vertipuerto en el centro de la ciudad, desde el que operarían taxis aéreos eléctricos capaces de conectar distintos puntos en apenas unos minutos. El proyecto forma parte de los planes de movilidad para los Juegos Olímpicos de 2028 y tiene como protagonista a Midnight, una aeronave diseñada para transportar hasta cuatro pasajeros. La iniciativa promete reducir los tiempos de desplazamiento y acercar una nueva forma de viajar a los asistentes a grandes eventos deportivos y culturales.

Un vertipuerto en el corazón de Los Ángeles

El nuevo proyecto estará ubicado en L.A. LIVE, un complejo de ocio situado junto al Crypto.com Arena y el Centro de Convenciones de Los Ángeles. El espacio reúne estadios, salas de conciertos, restaurantes, cines y hoteles, por lo que se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad. La incorporación de un vertipuerto permitiría conectar este enclave con otros destinos estratégicos sin depender exclusivamente de las carreteras.

El acuerdo entre Archer Aviation y AEG contempla el desarrollo de esta infraestructura, que aspira a convertirse en el primer vertipuerto anunciado en el centro de Los Ángeles. Ambas compañías ya han completado un estudio inicial de viabilidad que ha evaluado aspectos como el uso del suelo, el espacio aéreo, la disponibilidad de energía y el impacto en la comunidad. La siguiente fase se centrará en definir el funcionamiento de las operaciones y la experiencia de los pasajeros. Todavía no se ha concretado el punto exacto de despegue y aterrizaje.

La ubicación resulta especialmente interesante de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028. La ciudad recibirá a miles de deportistas, visitantes y aficionados, y la posibilidad de realizar desplazamientos aéreos cortos podría facilitar el acceso a algunas de las sedes con mayor afluencia.

‘Midnight’, el taxi aéreo eléctrico de Archer Aviation

El protagonista de esta nueva red será Midnight, la aeronave eléctrica de Archer Aviation diseñada para realizar trayectos urbanos de corta distancia. Su principal característica es que puede despegar y aterrizar verticalmente, sin necesidad de una pista convencional, gracias a su sistema de motores y hélices.

El vehículo está concebido para transportar a un piloto y hasta cuatro pasajeros, con una velocidad máxima prevista de aproximadamente 241 km/h. Según los planes de la compañía, los trayectos dentro de la red de Los Ángeles podrían completarse en unos 10 o 20 minutos, incluso cuando el mismo recorrido por carretera requiera una hora o más.

Midnight también busca diferenciarse de los helicópteros tradicionales por su menor nivel de ruido y su propulsión totalmente eléctrica, que elimina las emisiones directas durante el vuelo. Su diseño incorpora sistemas redundantes para mejorar la seguridad y está pensado para realizar varios trayectos consecutivos de entre 32 y 80 kilómetros, con recargas entre vuelos.

¿Cuánto costará viajar en un taxi aéreo?

Uno de los interrogantes que rodean al proyecto es el precio de los trayectos. Archer todavía no ha publicado una tarifa oficial para los vuelos comerciales de Los Ángeles. La compañía ha planteado un modelo de transporte prémium, comparable al de los servicios de vehículos con conductor de alta gama, aunque el coste final dependerá de las rutas y de las condiciones de explotación.

Para hacerse una idea de la inversión que exige esta tecnología, el precio de referencia de una aeronave Midnight se sitúa en torno a los 4,3 millones de euros, tomando como base los aproximadamente cinco millones de dólares que se han utilizado para valorar cada unidad en operaciones comerciales anunciadas por la compañía. Esta cifra corresponde al avión, no al precio de un billete para los pasajeros.